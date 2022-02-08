«Убирайте свои дворы сами!»: коммунальщикам Уфы три месяца не выплачивают зарплату

Сотрудникам «УЖХ Сипайловский Октябрьского района Уфы» с ноября 2021 года не выплачивали зарплату. Коммунальщики заявили, что их руководство — настоящие «аферисты», которые придумывают «небылицы» ради того, чтобы не выплачивать дворникам честно заработанные деньги.

Сотрудники «УЖХ Сипайловский Октябрьского района Уфы» заявили о том, что им не выплачивается зарплата вот уже три месяца. Об этом написала одна из работниц в комментариях под постом в социальных сетях главы республики Радия Хабирова. По словам женщины, недавно в компании сменилось руководство, которое, с ее слов, придумывает «небылицы», чтобы не выплачивать людям честно заработанные деньги. — Радий Фаритович, пригласите независимых городских юристов для помощи в решении вопроса по зарплате в Сипайлово. Мы не верим новым управляющим! Они аферисты! Все работники ЖЭУ в Сипайлово отказываются работать, и завтра мы просто не придем! Убирайте свои дворы сами, а задолженность по зарплате верните, — пишет сотрудница, — Приезжайте сами. Либо мы будем бастовать, как народ в Стерлитамаке за Куштау и Торатау. Тогда наверно Путин и займется Сипайлово. Верните людям деньги с ноября 2021 года! По этому поводу высказалась и депутат Государственного Собрания-Курултая Лия Хафизова на своей странице в Фейсбуке. В сообщении, скриншоты которого она приложила, говорится, что если работники данного УЖХ обратятся с жалобой в прокуратуру, то «ничего не получат». На пост отреагировала министр семьи, труда и социальной защиты Башкирии Ленара Иванова, которая также попросила подключиться к ситуации замминистра Тимура Каримова. MKset попытался связаться с руководством «УЖХ Сипайловский Октябрьского района Уфы», но сотрудница, поднявшая трубку, ответила, что руководитель с сегодняшнего дня находится на больничном. На вопрос о том, как можно с ним связаться, девушка ответила, что «человек себя плохо чувствует», и комментировать ситуацию он не готов. Ранее сообщалось, что на повышение зарплат сотрудников жилищно-коммунальных хозяйств, начиная с февраля выделят 263 миллиона рублей. В свою очередь, зарплаты работников при переработке должны были подняться до 40-60 тысяч рублей в месяц. Об этом на заседании правительства 25 января сообщал мэр города Сергей Греков. Такое решение было обусловлено тем, что из-за низких зарплат в городе наблюдается сильная нехватка кадров. Однако, как мы видим, не исключен тот факт, что кому-то из коммунальщиков задерживают зарплаты на такой длительный срок, отбивая все желание продолжать работать. Тем временем, судя по данным интерактивной карты «Уфа снежная», многие дворы в городе остаются нечищенными.

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