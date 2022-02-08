Прокуратура и Росприроднадзор организовали проверку воздуха в Салавате и Стерлитамаке

Ситуация с воздухом, а точнее с его загрязнением в Салавате и Стерлитамаке находится в поле зрения СМИ и компетентных органов, в частности Росприроднадзора. Не так давно глава Росприроднадзора России Светлана Радионова ужаснулась состоянием воздуха в Салавате, после чего Росприроднадзор обратился в прокуратуру Башкирии за санкцией на внеплановую проверку предприятия “Газпромнефтехим Салават”. Со второй попытки Росприроднадзор получил от прокуратуры разрешение. Вчера, 7 февраля стало известно, что Росприроднадзор подал в суд на предприятие, заседание назначено на 17 февраля.