Бастрыкин снова поручил Чернятьеву доложить о ситуации дольщиков ЖК «Цветы Башкирии»

Глава следственного комитета России Александр Бастрыкин дал поручение руководителю следкома Башкирии Денису Чернятьеву доложить ему о ситуации с дольщиками вот уже на протяжении 7 лет проблемного жилого комплекса «Цветы Башкирии». Ранее дольщики, которые бьются за свои квартиры вот уже 7 лет записали видеообращение о своей проблеме к Бастрыкину и выложили его в интернет. Тему давно мониторят местные СМИ, там то следком и обнаружил информацию о размещенном видеообращении.
В сообщении пресс-службы федерального ведомства сказано, что в обращении граждане сообщают, что еще в конце прошлого 2021 года, а именно 29 ноября, более двух месяцев назад, суд решил сменить застройщика проблемного жилого комплекса. Однако дольщики ЖК «Цветы Башкирии» утверждают, что по вине неких заинтересованных лиц смены застройщика так и не произошло.
По поручению Бастрыкина глава следкома Башкирии Денис Чернятьев должен доложить в федеральное ведомство что же происходит в данным ЖК и его дольщиками, велено было доложить и о процессуальной проверке и ее результатах, а также о том, какие меры были приняты для того, чтобы восстановить дольщиков в их правах. Примечательно, что сами дольщики считают, что после первого вмешательства правоохранительных органов ситуация по неведомым причинам усугубилась. На этот раз дольщики настроены более радикально, они готовы даже объявить голодовку в случае, если их конкурсного управляющего сменят.
Напомним, в предыдущий раз Бастрыкин поручил проверить ситуацию с данным ЖК еще 12 декабря 2021 года, и это также являлось реакцией на видеообращение граждан. Тогда же ход дела был поставлен на контроль в федеральном следкоме, однако граждане считают, что воз и ныне там и продолжают взывать о помощи СК России.