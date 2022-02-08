Неубранный снег в Уфе спас жизнь упавшей с восьмого этажа 10-летней девочки

В уфимской Черниковке девочка вышла подышать на балкон, но у нее закружилась голова и она упала с балкона, сообщило УГЗ Уфы 8 февраля.

8 февраля в Черниковке по адресу улица Кольцевая, 204. 10-летняя девочка упала с балкона 8 этажа и лишь по счастливой случайности осталась жива. В Управлении гражданской защиты города Уфы рассказали версию произошедших событий от мамы пострадавшей девочки. Семья собиралась на прогулку, но девочка нехорошо почувствовала себя и вышла на балкон за глотком свежего воздуха. Однако стоя облокотившись на подоконник девочка почувствовала, что ее состояние лишь усугубляется и из-за головокружения. Из-за него девочка и упала из окна. Однако трагичного исхода ситуации удалось избежать. Падение ребенка смягчил сугроб под балконом, а девочку госпитализировали в больницу. Также в УГЗ сообщили, что обстоятельства происшествия будут выясняться.

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