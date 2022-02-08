Житель Башкирии совратил детей во время суда по такой же статье

Житель Башкирии совратил детей во время суда по такой же статье
Житель Башкирии совратил детей во время суда по такой же статье
Сегодня, 17:56ПроисшествияИрина ДеревянчукФото: 1MI
Силовики задержали педофила, который успел надругаться над очередными жертвами во время суда по аналогичной статье, сообщали в пресс-службе следкома Башкирии.

В башкирском городе Ишимбай правоохранители задержали 38-летнего местного жителя, которого подозревают в том, что он совершал развратные действия в отношении сразу нескольких детей. Примечательно, что дело по аналогичной статье против того же гражданина уже находится на рассмотрении в суде.

Следователям и полицейским удалось весьма оперативно задержать подозреваемого в том, что шестого февраля он в городском сквере города совершил некие развратные действия в отношении несовершеннолетних. Какие именно это были действия в ведомстве не уточнили, известно лишь то, что насилия при осуществлении этих действий он не совершал.

Сейчас с подозреваемым гражданином работают правоохранители, помимо проведения следственных действий, которые проводятся в данный момент, решается и вопрос о заключении развратника под стражу.

Уместно будет напомнить о том, что с сегодняшнего дня, 8 февраля в России в силу вступил закон о пожизненном тюремном сроке для педофилов-рецидивистов, а также виновным сексуальном насилии над двумя и более детьми либо совершил его с особой жестокостью. Однако стоит заметить и то, что преступление в котором подозревают жителя Ишимбая скорее всего под данные критерии не подпадает, так как насилия в отношении детей он не совершал.

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