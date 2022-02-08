Житель Башкирии совратил детей во время суда по такой же статье

Силовики задержали педофила, который успел надругаться над очередными жертвами во время суда по аналогичной статье, сообщали в пресс-службе следкома Башкирии.

В башкирском городе Ишимбай правоохранители задержали 38-летнего местного жителя, которого подозревают в том, что он совершал развратные действия в отношении сразу нескольких детей. Примечательно, что дело по аналогичной статье против того же гражданина уже находится на рассмотрении в суде. Следователям и полицейским удалось весьма оперативно задержать подозреваемого в том, что шестого февраля он в городском сквере города совершил некие развратные действия в отношении несовершеннолетних. Какие именно это были действия в ведомстве не уточнили, известно лишь то, что насилия при осуществлении этих действий он не совершал. Сейчас с подозреваемым гражданином работают правоохранители, помимо проведения следственных действий, которые проводятся в данный момент, решается и вопрос о заключении развратника под стражу. Уместно будет напомнить о том, что с сегодняшнего дня, 8 февраля в России в силу вступил закон о пожизненном тюремном сроке для педофилов-рецидивистов, а также виновным сексуальном насилии над двумя и более детьми либо совершил его с особой жестокостью. Однако стоит заметить и то, что преступление в котором подозревают жителя Ишимбая скорее всего под данные критерии не подпадает, так как насилия в отношении детей он не совершал.

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