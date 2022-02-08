В Уфе привились от ковида 99% от числа жителей подлежащих вакцинации

Часть населения должна уже в ближайшее время пройти ревакцинацию. Всего в республике привились уже около 2,3 миллионов человек.

В Уфе план по вакцинации выполнен практически на 100%, об этом сообщила заместитель руководителя Роспотребнадзора по Башкирии Галина Пермина на оперативном совещании администрации города. Отмечается, что всего в республике на данный момент 2,3 миллиона жителей сделали прививку, а это 90% от подлежащих вакцинации населения. Несмотря на практически выполненный план по прививочной кампании, мэр города Сергей Греков отметил, что нельзя останавливаться на достигнутом, так как часть населения также должна в ближайшее время проходить ревакцинацию. Ранее стало известно, что в Башкирии привились от коронавируса уже 2,2 тысячи детей в возрасте от 12 до 16 лет. Напомним, что в республику было завезено 2880 доз вакцин, из них в Уфу направили 580 доз. По словам замминистра, дети переносят вакцину без серьезных побочных эффектов - лишь в некоторых случаях может наблюдаться незначительное повышение температуры тела.

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