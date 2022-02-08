В Уфе привились от ковида 99% от числа жителей подлежащих вакцинации

В Уфе привились от ковида 99% от числа жителей подлежащих вакцинации
В Уфе привились от ковида 99% от числа жителей подлежащих вакцинации
Сегодня, 09:24Коронавирус COVID-19Анастасия ДенисенкоФото: 1MI
Часть населения должна уже в ближайшее время пройти ревакцинацию. Всего в республике привились уже около 2,3 миллионов человек.

В Уфе план по вакцинации выполнен практически на 100%, об этом сообщила заместитель руководителя Роспотребнадзора по Башкирии Галина Пермина на оперативном совещании администрации города.

Отмечается, что всего в республике на данный момент 2,3 миллиона жителей сделали прививку, а это 90% от подлежащих вакцинации населения. Несмотря на практически выполненный план по прививочной кампании, мэр города Сергей Греков отметил, что нельзя останавливаться на достигнутом, так как часть населения также должна в ближайшее время проходить ревакцинацию.

Ранее стало известно, что в Башкирии привились от коронавируса уже 2,2 тысячи детей в возрасте от 12 до 16 лет. Напомним, что в республику было завезено 2880 доз вакцин, из них в Уфу направили 580 доз. По словам замминистра, дети переносят вакцину без серьезных побочных эффектов - лишь в некоторых случаях может наблюдаться незначительное повышение температуры тела.

Нашли опечатку в тексте? Выделите её и нажмите ctrl+enter
Мы в социальных сетях

Размещение рекламы: 8 (347) 216-00-58, reklama@mkset.ru

© Mkset.ru - Все права защищены. При использовании информации гиперссылка на сайт mkset.ru обязательна.

Сетевое издание «Медиакорсеть»

Средство массовой информации зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. регистрационный номер серия ЭЛ № ФС 77-74155.

Учредитель: ООО «ПремьерМедиаИнвест»

Главный редактор Алмаев Т.Р.

Телефон редакции: +7 (499) 290-52-20 , +7 (347) 216-00-58

WhatsApp редакции: +7 (347) 216-00-58

Адрес редакции: 109044, Москва г, вн.тер.г. муниципальный округ Таганский, ул Воронцовская, д. 20, этаж 2, ком. 14

E-mail: info@mkset.ru / ooopremmediainvest@gmail.com

18+

Яндекс.Метрика
Регионы