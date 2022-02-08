Министерство ЖКХ Башкирии назвало три способа пожаловаться на уборку снега во дворах

Министерство ЖКХ Башкирии назвало три способа пожаловаться на уборку снега во дворах
Министерство ЖКХ Башкирии назвало три способа пожаловаться на уборку снега во дворах
Сегодня, 15:13ОбществоИрина ДеревянчукФото: 1MI
Свои конкретные рекомендации гражданам и.о. министра ЖКХ Башкирии опубликовал на своей странице в соцсети 8 февраля.

Проблемой некачественной уборки снега с улиц, а также полного отсутствия этой уборки традиционно остро беспокоит Уфу. В связи с этим Алан Марзаев дал жителям республики рекомендации о том, куда нужно обращаться если снег и лед во дворе или не убирают вовсе или же убирают некачественно.

Первой рекомендацией министра стало обращение в управляющую организацию дома. Но если в УК требования жителей игнорируются, то они могут обращаться в вышестоящие инстанции, а именно в Госкомитет Башкирии по жилищному и строительному надзору. Сделать это можно четырьмя способами:

  • через ГИС ЖКХ посредством портала “Госуслуги”. указывает Марзаев и прямую ссылку www.dom.gosuslugi.ru
  • письменно посредством Почты России. Обращения направлять нужно по адресу улица Степана Халтурина, 28 в Уфе
  • через интернет-приемную республики Башкортостан, однако здесь гражданину понадобится авторизация в Единой системе идентификации и аутентификации ЕСИА
  • также обратиться в Госкомитет можно и по телефону горячей линии 8-937-845-28-42

Напомнил Алан Марзаев и о том, что за нарушение правил содержания придомовых территорий обслуживающие организации несут административную ответственность, а именно штраф.

Напомним о том, что на недавней оперативке в правительстве Башкирии 24 января Радий Хабиров поручил Алану Марзаеву закупить снегоуборочную технику по графику. На что министр ЖКХ Алан Марзаев ответил, что власти закупают технику «даже с опережением».

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