Министерство ЖКХ Башкирии назвало три способа пожаловаться на уборку снега во дворах

Проблемой некачественной уборки снега с улиц, а также полного отсутствия этой уборки традиционно остро беспокоит Уфу. В связи с этим Алан Марзаев дал жителям республики рекомендации о том, куда нужно обращаться если снег и лед во дворе или не убирают вовсе или же убирают некачественно.