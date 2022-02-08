Власти Уфы переложили ответственность за уборку снега во дворах на частные ТСЖ

При этом чиновник ни слова не сказал про проблемы уборки снега на муниципальных территориях, а проверки будут проводиться лишь у частных компаний, на которые поступили жалобы от местных жителей.

Начальник Управления по обеспечению жизнедеятельности города Аскар Батталов раскритиковал частные управляющие компании и ТСЖ, за то что не те убирают снег во дворах должным образом. Об этом он сообщил на оперативном совещании администрации города. Чиновник привел в пример несколько частных компаний, жалобы на которые поступали в систему «Уфа Снежная». Как сообщил Баталов, по факту нарушений составлено 27 протоколов, а в отношении частных ТСЖ будут проводиться лицензионные проверки. При этом чиновник ни слова не сказал про проблемы уборки снега на муниципальных территориях, а проверки будут проводиться лишь у частных компаний, на которые поступили жалобы от местных жителей. Также Батталов отметил, что в общей сложности у частных ТСЖ есть 318 дворников и 45 единиц техники, которые, по его словам, используются «нецелесообразно». Между тем, к управляющим компаниям обратился и Сергей Греков. — Хочу обратиться к управляющим компаниям. Уважаемые управляющие компании, это ваша непосредственная работа, убирать дворы нашего города, — сообщил сити-менеджер города. Ранее мы рассказывали о том, как коммунальщики Уфы не справляются с уборкой снега. Жители города поделились фотографиями снежных каш со своих дворов. Мы писали подробно о том, в каких дворах невозможно пройти и проехать из-за вязкого снега.

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