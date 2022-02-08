Власти Уфы переложили ответственность за уборку снега во дворах на частные ТСЖ

Власти Уфы переложили ответственность за уборку снега во дворах на частные ТСЖ
Власти Уфы переложили ответственность за уборку снега во дворах на частные ТСЖ
Сегодня, 09:40ПолитикаАнастасия ДенисенкоФото: 1MI
При этом чиновник ни слова не сказал про проблемы уборки снега на муниципальных территориях, а проверки будут проводиться лишь у частных компаний, на которые поступили жалобы от местных жителей.

Начальник Управления по обеспечению жизнедеятельности города Аскар Батталов раскритиковал частные управляющие компании и ТСЖ, за то что не те убирают снег во дворах должным образом. Об этом он сообщил на оперативном совещании администрации города.

Чиновник привел в пример несколько частных компаний, жалобы на которые поступали в систему «Уфа Снежная». Как сообщил Баталов, по факту нарушений составлено 27 протоколов, а в отношении частных ТСЖ будут проводиться лицензионные проверки. При этом чиновник ни слова не сказал про проблемы уборки снега на муниципальных территориях, а проверки будут проводиться лишь у частных компаний, на которые поступили жалобы от местных жителей.

Также Батталов отметил, что в общей сложности у частных ТСЖ есть 318 дворников и 45 единиц техники, которые, по его словам, используются «нецелесообразно». Между тем, к управляющим компаниям обратился и Сергей Греков.

— Хочу обратиться к управляющим компаниям. Уважаемые управляющие компании, это ваша непосредственная работа, убирать дворы нашего города, — сообщил сити-менеджер города.

Ранее мы рассказывали о том, как коммунальщики Уфы не справляются с уборкой снега. Жители города поделились фотографиями снежных каш со своих дворов. Мы писали подробно о том, в каких дворах невозможно пройти и проехать из-за вязкого снега.

Нашли опечатку в тексте? Выделите её и нажмите ctrl+enter
Мы в социальных сетях

Размещение рекламы: 8 (347) 216-00-58, reklama@mkset.ru

© Mkset.ru - Все права защищены. При использовании информации гиперссылка на сайт mkset.ru обязательна.

Сетевое издание «Медиакорсеть»

Средство массовой информации зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. регистрационный номер серия ЭЛ № ФС 77-74155.

Учредитель: ООО «ПремьерМедиаИнвест»

Главный редактор Алмаев Т.Р.

Телефон редакции: +7 (499) 290-52-20 , +7 (347) 216-00-58

WhatsApp редакции: +7 (347) 216-00-58

Адрес редакции: 109044, Москва г, вн.тер.г. муниципальный округ Таганский, ул Воронцовская, д. 20, этаж 2, ком. 14

E-mail: info@mkset.ru / ooopremmediainvest@gmail.com

18+

Яндекс.Метрика
Регионы