В Башкирии на Учалинском подземном руднике автоматизировали закладочный комплекс

При возникновении сбоя система тут же сигнализирует об этом и автоматически включает программу последовательной остановки оборудования ПЗК, если ей не удаётся в течение установленного времени устранить неисправность самостоятельно. Алгоритм работы АСУТП ПЗК очень сложный, и система, можно сказать, обладает зачатками интеллекта. Для визуального контроля технологического процесса дополнительно установлена система технологического видеонаблюдения, отметил начальник цеха автоматизации и метрологии АО «Учалинский ГОК» Марат Муслимов.