Учалинский ГОК построит фельдшерско-акушерский пункт и детскую площадку

Учалинский ГОК построит фельдшерско-акушерский пункт и детскую площадку
Учалинский ГОК построит фельдшерско-акушерский пункт и детскую площадку
Вчера, 11:44ОбществоФото: ugok.ru
В рамках благотворительной деятельности АО «Учалинский ГОК» (предприятие сырьевого комплекса УГМК) построит для жителей мкр-на «Рудник» города Учалы фельдшерско-акушерский пункт и детскую игровую площадку.

Решение о выделении денежных средств на возведение социальных объектов было принято на основании обращения руководства администрации города Учалы в АО «Учалинский ГОК».

- Жители не раз акцентировали внимание на отсутствии учреждения для оказания первичной медицинской помощи в таком крупном микрорайоне. Обратившись за финансовой помощью в комбинат, мы получили положительную резолюцию. На сегодняшний день местоположение ФАПа определено, идет постановка земельного участка на кадастровый учет, - рассказал глава администрации города Учалы Ильмир Газизов.

Фото:ugok.ru

Фельдшерско-акушерский пункт будет возведён по блочно-модульной технологии в центре микрорайона – недалеко от СОШ № 2. По проекту будущее медицинское учреждение общей площадью 63 м.2 предусматривает кабинет приема, процедурный и смотровой кабинеты, помещение ожидания, санузел с доступом маломобильных групп населения, помещение для хранения медикаментов, помещение для персонала.

Фото:ugok.ru

- Чтобы предоставить жителям микрорайона возможность получать качественную медицинскую помощь, мы не просто установим модульный ФАП, но и оснастим его необходимым оборудованием, - подчеркнул заместитель директора по капитальному строительству АО «Учалинский ГОК» Ильдар Кильдебаев. - В настоящее время проводится процедура по выбору подрядных организаций.

Фото:ugok.ru

Новая спортивная игровая площадка будет обустроена по ул. Центральная на месте, где уже имеются детские горки. В дополнение к ним здесь появятся новые игровые элементы, беговая дорожка, мини-футбольное поле, площадка для баскетбола и волейбола. Всего на строительство ФАПа и спортивной площадки планируется направить порядка 15 млн. рублей.

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