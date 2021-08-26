На Учалинском ГОКе наградили передовиков производства

Поздравление состоялось в актовом зале управления в присутствии руководителей комбината. Директор Учалинского ГОКа Закария Гибадуллин поблагодарил работников за большой личный вклад в развитие предприятия и поздравил с предстоящим праздником:
«День шахтера – лучший повод, чтобы выразить слова благодарности за успешное выполнение производственной программы, пожелать вам новых успехов, семейного благополучия и счастья. Берегите свое здоровье и здоровье окружающих!»
За достигнутые успехи в труде отметили 12 работников комбината. Почетной грамотой Министерства промышленности и торговли РФ и денежной премией из мотивационного фонда директора награждены:
- Фарит Амангулов, токарь ремонтно-механического цеха;
- Равиль Батыршин, электрогазосварщик ремонтно-монтажного управления;
- Руслан Зубайдуллин, электрослесарь энергоцеха;
- Рауиль Мухамедьянов, водитель автотранспортного предприятия;
- Алексей Суродин, электрогазосварщик обогатительной фабрики;
- Радик Халилов, машинист тепловоза железнодорожного цеха;
- Рамиль Хасанов, машинист ПДМ Учалинского подземного рудника.
Почетной грамотой Министерства промышленности и энергетики РБ и денежной премией из мотивационного фонда директора награждены:
- Вячеслав Буров, машинист экскаватора Учалинского подземного рудника;
- Евгений Головир, машинист ПДМ рудника «Узельгинский»;
- Сергей Марусов, электрогазосварщик ремонтно-монтажного управления;
- Урал Хуснуллин, водитель автотранспортного предприятия;
- Станислав Ягудин, главный инженер обогатительной фабрики.
«Работу свою люблю, - говорит машинист погрузочно-доставочной машины рудника «Узельгинский» Евгений Головир, - нравится сам процесс управления подземной техникой, погрузка руды. Коллегам по работе желаю, самое главное, крепкой кровли над головой, здоровья, счастья и всех благ!»
Почетное звание «Заслуженный шахтер Республики Башкортостан» присвоено начальнику Учалинского подземного рудника Всеволоду Гольцову и машинисту ПДМ рудника «Узельгинский» Фариту Хуснутдинову. Почетной грамотой Республики Башкортостан и денежной премией отмечены электрослесарь ремонтно-монтажного управления Фарит Бакиев, электрослесарь энергоцеха Радик Валиуллин, водитель авторанспортного предприятия Амир Мустафин. Вручение этих наград состоится Главой Республики Башкортостан Радием Хабировым.
Кроме того, еще ряд работников комбината удостоены денежных премий и таких наград, как Почетная грамота УГМК, Почетная грамота Губернатора Челябинской области, Почетная грамота и Благодарственное письмо Учалинского ГОКа – всего 70 человек.