На Учалинском ГОКе наградили передовиков производства

На Учалинском ГОКе наградили передовиков производства
На Учалинском ГОКе наградили передовиков производства
Вчера, 14:03ОбществоФото: ugok.ru
В канун профессионального праздника Дня шахтера на Учалинском ГОКе вручили ведомственные награды работникам с высокими трудовыми показателями.

Поздравление состоялось в актовом зале управления в присутствии руководителей комбината. Директор Учалинского ГОКа Закария Гибадуллин поблагодарил работников за большой личный вклад в развитие предприятия и поздравил с предстоящим праздником:

«День шахтера – лучший повод, чтобы выразить слова благодарности за успешное выполнение производственной программы, пожелать вам новых успехов, семейного благополучия и счастья. Берегите свое здоровье и здоровье окружающих!»

Фото:ugok.ru

За достигнутые успехи в труде отметили 12 работников комбината. Почетной грамотой Министерства промышленности и торговли РФ и денежной премией из мотивационного фонда директора награждены:

- Фарит Амангулов, токарь ремонтно-механического цеха;

- Равиль Батыршин, электрогазосварщик ремонтно-монтажного управления;

- Руслан Зубайдуллин, электрослесарь энергоцеха;

- Рауиль Мухамедьянов, водитель автотранспортного предприятия;

- Алексей Суродин, электрогазосварщик обогатительной фабрики;

- Радик Халилов, машинист тепловоза железнодорожного цеха;

- Рамиль Хасанов, машинист ПДМ Учалинского подземного рудника.

Фото:ugok.ru

Почетной грамотой Министерства промышленности и энергетики РБ и денежной премией из мотивационного фонда директора награждены:

- Вячеслав Буров, машинист экскаватора Учалинского подземного рудника;

- Евгений Головир, машинист ПДМ рудника «Узельгинский»;

- Сергей Марусов, электрогазосварщик ремонтно-монтажного управления;

- Урал Хуснуллин, водитель автотранспортного предприятия;

- Станислав Ягудин, главный инженер обогатительной фабрики.

Фото:ugok.ru

«Работу свою люблю, - говорит машинист погрузочно-доставочной машины рудника «Узельгинский» Евгений Головир, - нравится сам процесс управления подземной техникой, погрузка руды. Коллегам по работе желаю, самое главное, крепкой кровли над головой, здоровья, счастья и всех благ!»

Почетное звание «Заслуженный шахтер Республики Башкортостан» присвоено начальнику Учалинского подземного рудника Всеволоду Гольцову и машинисту ПДМ рудника «Узельгинский» Фариту Хуснутдинову. Почетной грамотой Республики Башкортостан и денежной премией отмечены электрослесарь ремонтно-монтажного управления Фарит Бакиев, электрослесарь энергоцеха Радик Валиуллин, водитель авторанспортного предприятия Амир Мустафин. Вручение этих наград состоится Главой Республики Башкортостан Радием Хабировым.

Фото:ugok.ru

Кроме того, еще ряд работников комбината удостоены денежных премий и таких наград, как Почетная грамота УГМК, Почетная грамота Губернатора Челябинской области, Почетная грамота и Благодарственное письмо Учалинского ГОКа – всего 70 человек.

Материалы по теме:
Учалинский ГОКцеремония награжденияУГОК
Нашли опечатку в тексте? Выделите её и нажмите ctrl+enter
Мы в социальных сетях

Размещение рекламы: 8 (347) 216-00-58, reklama@mkset.ru

© Mkset.ru - Все права защищены. При использовании информации гиперссылка на сайт mkset.ru обязательна.

Сетевое издание «Медиакорсеть»

Средство массовой информации зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций 23.11.2018 г. регистрационный номер серия ЭЛ № ФС 77-74155.

Учредитель: ООО «ПремьерМедиаИнвест»

Главный редактор Алмаев Т.Р.

Телефон редакции: +7 (499) 290-52-20 , +7 (347) 216-00-58

WhatsApp редакции: +7 (347) 216-00-58

Адрес редакции: 105064, г. Москва, переулок Нижний Сусальный, дом 5, строение 15, пом. 1, комната 2

E-mail: info@mkset.ru / ooopremmediainvest@gmail.com

18+

Яндекс.Метрика
Регионы