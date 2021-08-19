Учалинский ГОК решил проблему водоснабжения в микрорайоне «Рудник» города Учалы

- Мы живем по улице Чехова, у нас очень часто не было воды не то что на полив, даже машинку-автомат запустить не могли, а этим летом вода была всегда, чему мы несказанно рады! - поблагодарила комбинат жительница микрорайона «Рудник» Галина Харисова.