Четвертая волна COVID-19, снижение безработицы и древнее озеро. Итоги дня в Башкирии

В Башкирии древнее озеро недалеко от Каповой пещеры ушло под землю. Озеро Ыгышма располагалось в заповеднике Шульган-таш. Однако в самом парке отмечают, что такое происходило и раньше, в частности, в 1921 и в 1975 годах. Потому не исключают возможность, что озеро когда-нибудь «всплывет». К слову, экологи отметили, что раньше озеро уходило под землю в особенно засушливое время. Они предполагают, что аномально жаркое лето этого года является причиной происходящего.