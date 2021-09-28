Власти Уфы потратят на проект стелы «Город трудовой доблести» 7,1 миллиона рублей

Власти Уфы потратят на проект стелы «Город трудовой доблести» 7,1 миллиона рублей
Власти Уфы потратят на проект стелы «Город трудовой доблести» 7,1 миллиона рублей
Сегодня, 13:51ГородЭлина СайфрановаФото: Zakupki.gov.ru
Соответствующая заявка появилась на сайте Госзакупок.

Стало известно, что на проект стелы «Город трудовой доблести» в Уфе власти столицы планируют выделить до 7,1 миллиона рублей. Соответствующая заявка появилась на сайте Госзакупок. Заказчиком выступил центр организации и проведения конкурсных процедур города.

Согласно документации, располагаться стела будет на набережной реки Белой недалеко от Монумента Дружбы. Известно, что высота стелы будет составлять 26 метров, а сама конструкция будет подсвечиваться. Также в техническом задании прописано, что разработчикам проекта необходимо будет обеспечить доступность для инвалидов и маломобильных групп населения.

Всего на разработку проекта планируется потратить 7,1 миллиона рублей из бюджета Уфы. Сам проект необходимо будет разработать в течение 180 дней после подписания контракта.

Напомним, что звание «Город трудовой доблести» столице Башкирии Владимир Путин присвоил еще 2 июля, с тех пор администрация Уфы долго не могла решить, где же в итоге будет установлена стела.

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