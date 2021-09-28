Власти Уфы потратят на проект стелы «Город трудовой доблести» 7,1 миллиона рублей

Согласно документации, располагаться стела будет на набережной реки Белой недалеко от Монумента Дружбы. Известно, что высота стелы будет составлять 26 метров, а сама конструкция будет подсвечиваться. Также в техническом задании прописано, что разработчикам проекта необходимо будет обеспечить доступность для инвалидов и маломобильных групп населения.