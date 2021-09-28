Власти Уфы потратят на проект стелы «Город трудовой доблести» 7,1 миллиона рублей

Стало известно, что на проект стелы «Город трудовой доблести» в Уфе власти столицы планируют выделить до 7,1 миллиона рублей. Соответствующая заявка появилась на сайте Госзакупок. Заказчиком выступил центр организации и проведения конкурсных процедур города.
Согласно документации, располагаться стела будет на набережной реки Белой недалеко от Монумента Дружбы. Известно, что высота стелы будет составлять 26 метров, а сама конструкция будет подсвечиваться. Также в техническом задании прописано, что разработчикам проекта необходимо будет обеспечить доступность для инвалидов и маломобильных групп населения.
Всего на разработку проекта планируется потратить 7,1 миллиона рублей из бюджета Уфы. Сам проект необходимо будет разработать в течение 180 дней после подписания контракта.
Напомним, что звание «Город трудовой доблести» столице Башкирии Владимир Путин присвоил еще 2 июля, с тех пор администрация Уфы долго не могла решить, где же в итоге будет установлена стела.