В Уфе заболеваемость ОРВИ за неделю выросла на 20%, а внебольничной пневмонией на 25%

В Уфе заболеваемость ОРВИ за неделю выросла на 20%, а внебольничной пневмонией на 25%
В Уфе заболеваемость ОРВИ за неделю выросла на 20%, а внебольничной пневмонией на 25%
Сегодня, 08:45ГородИрина ДеревянчукФото: 1mediainvest
Сезонный подъем происходит в основном за счет болеющих взрослых и старшеклассников.

Галина Пермина, заместитель руководителя Управления Роспотребнадзора по Башкирии на оперативном совещании в уфимской мэрии рассказала о текущей эпидемиологической ситуации. Специалист Роспотребнадзора рассказала о сезонном подъеме заболеваемости острыми респираторными вирусными инфекциями (ОРВИ), который по сравнению с показателями прошлой неделю вырос на 20% (за счет взрослого населения и старшеклассников), заболеваемость наблюдается выше эпидемиологического порога.

Выросло и количество случаев внебольничной пневмонии – по сравнению с предыдущей неделей количество случаев выросло на 25%.

На вопрос Сергея Грекова, когда же мы можем ожидать спад, Пермина дала не самый радужный прогноз.

Пока мы наблюдаем рост, коронавирусная инфекция это тоже респираторная инфекция. Обычно спад происходит к концу ноября, но по коронавирусной инфекции трудно прогнозировать, все зависит от нас. Как мы будем соблюдать противоэпидемические меры, масочный режим, личную гигиену и дезинфекционный режим.Галина Пермина

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