В Уфе безработица снизилась в четыре раза, на каждого безработного – три вакансии

Всего с начала 2021 года было заявлено о 127,7 тысяч вакансий, средняя продолжительность существования вакансий в 2021 году составила 1,7 месяца. Работает в городе и нацпроект Демография, в рамках которого проводится обучение граждан в рамках федерального проекта Содействие занятости. Для отдельных категорий граждан. В этом году планируется обучить 2 613 человек, 1 745 из них уже приступили к обучению.