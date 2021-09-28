В Башкирии древнее озеро недалеко от Каповой пещеры ушло под землю

Стало известно, что древнее озеро Ыгышма, которое находится на территории заповедника Шульган-таш, полностью ушло под землю. Однако в самом парке отмечают, что такое происходило и раньше, в частности, в 1921 и в 1975 годах.
— Вода отсюда уже уходила, вплоть до того, что на дне стали расти деревья. Однако потом чаша вновь наполнилась родниками, — рассказывают сотрудники парка.
Потому не исключают возможность, что озеро когда-нибудь «всплывет». К слову, экологи отметили, что раньше озеро уходило под землю в особенно засушливое время. Они предполагают, что аномально жаркое лето этого года является причиной происходящего.
Напомним, что за это лето в Башкирии не раз уровень воды в реках достигал исторического минимума, к тому же за август выпало только 9% от месячной нормы осадков, что в свою очередь также стало рекордом последних 30 лет.