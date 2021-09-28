Минздрав Башкирии заявил, что четвертая волна коронавируса будет наиболее тяжелой

Минздрав Башкирии заявил, что четвертая волна коронавируса будет наиболее тяжелой
Минздрав Башкирии заявил, что четвертая волна коронавируса будет наиболее тяжелой
Сегодня, 19:00Коронавирус COVID-19Элина СайфрановаФото: 1mediainvest.ru
По данным ведомства в четвертую волну уже расходуется наибольшее количество кислорода, чем за все время пандемии.

Минздрав Башкирии сообщает, что четвертая волна COVID-19 характеризуется как «наиболее тяжелая». Об этом на брифинге рассказала замминистра здравоохранения республики Ирина Кононова.

В частности, она отметила, что на данный момент побит рекорд госпитализаций, обращений в скорую помощь и в амбулаторные службы. Помимо этого, в четвертую волну, которая уже пришла в Башкирию, расходуется наибольшее количество кислорода, чем за все время пандемии. Однако, по словам Кононовой, медицинские учреждения Башкирии с увеличением потока заболевших пока справляются. Так, лекарственные препараты в госпиталях имеются в полном объеме.

Сообщается, что подавляющее число госпитализированных, а именно 70% пациентов — жители старше 60 лет. Также среди особенностей четвертой волы был отмечен рост заболевших коронавирусом среди детей, которые, к счастью, переносят инфекцию в более легкой форме.

Напомним, что за последние сутки от коронавируса скончалось 20 человек, выздоровело — 611 жителей Башкирии. Ранее мы отмечали, что рост зараженных превысил отметку в 65 тысяч, а на данный момент данный показатель составляет уже больше 66 тысяч человек. Между тем вакцинацию 1 компонентом прошли почти 1,3 миллиона местных жителей, а полностью завершили ее 1,2 миллиона человек.

Нашли опечатку в тексте? Выделите её и нажмите ctrl+enter
Мы в социальных сетях

Размещение рекламы: 8 (347) 216-00-58, reklama@mkset.ru

© Mkset.ru - Все права защищены. При использовании информации гиперссылка на сайт mkset.ru обязательна.

Сетевое издание «Медиакорсеть»

Средство массовой информации зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций 23.11.2018 г. регистрационный номер серия ЭЛ № ФС 77-74155.

Учредитель: ООО «ПремьерМедиаИнвест»

Главный редактор Алмаев Т.Р.

Телефон редакции: +7 (499) 290-52-20 , +7 (347) 216-00-58

WhatsApp редакции: +7 (347) 216-00-58

Адрес редакции: 105064, г. Москва, переулок Нижний Сусальный, дом 5, строение 15, пом. 1, комната 2

E-mail: info@mkset.ru / ooopremmediainvest@gmail.com

18+

Яндекс.Метрика
Регионы