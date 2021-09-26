В Уфе иномарка насмерть сбила пенсионера

В субботу 25 сентября в Уфе произошло ДТП. Вечером около остановки транспорта «Госцирк» 59-летний уфимец за рулём «Nissan Xtrail», сбил 68-летнего местного жителя. По предварительным данным, пешеход переходил дорогу в неустановленном месте. От полученных травм он скончался на месте происшествия.