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В Уфе иномарка насмерть сбила пенсионера

26 сентября 2021, 05:59
Фото: Медиахолдинг 1Mi
ДТП произошло на проспекте Октября в десятом часу вечера.

В субботу 25 сентября в Уфе произошло ДТП. Вечером около остановки транспорта «Госцирк» 59-летний уфимец за рулём «Nissan Xtrail», сбил 68-летнего местного жителя. По предварительным данным, пешеход переходил дорогу в неустановленном месте. От полученных травм он скончался на месте происшествия.

Начато разбирательство.

Отметим, что за минувшие сутки сотрудники Госавтоинспекции выявили более 1900 нарушений ПДД, задержаны 50 нетрезвых водителей. На дорогах республики зарегистрировали девять ДТП, в которых двое погибли и восемь получили различные травмы.

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