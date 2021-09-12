22-летний житель Башкирии на «Приоре» сбил насмерть мужчину, годящегося ему в дедушки

22-летний житель Башкирии на «Приоре» сбил насмерть мужчину, годящегося ему в дедушки
22-летний житель Башкирии на «Приоре» сбил насмерть мужчину, годящегося ему в дедушки
Вчера, 16:44ПроисшествияТатьяна МайороваФото: ГИБДД по РБ
Накануне, 11 сентября, в темное вечернее время, произошло смертельное ДТП в Ишимбайском районе Башкирии. Подробности сообщили в пресс-служба регионального управления ГИБДД.

По уточненным данным, смертельная авария случилась на 17-м километре автотрассы Стерлитамак-Карайганово-Ишимбай. За рулем автомобиля «Лада Приора» находился 22-летний парень. Под его колеса угодил 64-летний пешеход. Удар оказался настолько сильным, что пострадавший скончался от полученных травм на месте происшествия.

В свое оправдание молодой автомобилист рассказал, что сбитый им пешеход неожиданно возник перед автомобилем прямо посреди проезжей части, на его одежде не было никаких светоотражающих элементов.

Обстоятельства происшедшего уточняются.

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смертельное ДТП
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