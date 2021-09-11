В Башкирии водитель иномарки насмерть сбил прохожего

Авария произошла в девятом часу вечера 10 сентября в Стерлибашевском районе на 50 км автодороги Стерлитамак-Стерлибашево-Федоровка. По предварительным данным ГИБДД по РБ, 30-летний житель Салавата за рулём Kia Rio сбил пешехода, который двигался в попутном направлении.
В итоге 52-летний местный житель получил травмы и был доставлен в районную реанимацию, где скончался от полученных травм.
Начато разбирательство, в ходе которого будут установлены причины и обстоятельства произошедшего.
Всего 10 сентября на дорогах республики зарегистрировано 14 ДТП, в которых четверо погибли и 14 человек получили различные травмы.