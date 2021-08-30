Водитель иномарки насмерть сбил мать троих детей и скрылся с места ДТП в Башкирии

В ночь на 29 августа в Благовещенском районе произошло смертельное ДТП. В деревне Николаевка неизвестный водитель сбил 41-летнюю местную жительницу, сообщает пресс-служба ГИБДД по Башкирии.
Трагедия произошла на улице Нижняя. После того, как водитель наехал на женщину, он решил просто уехать, не оказав никакую помощь пострадавшей. Женщина от травм скончалась на месте ДТП.
К утру сотрудники ГИБДД нашли виновника аварии и задержали. Им оказался 50-летний мужчина. Он ехал на машину марки «Hyundai Accent». Автомобиль с повреждениями обнаружил на приусадебном участке, а сам водитель скрывался на крыше дома.
Напомним, ранее произошло резонансное ДТП. Заместитель главы Мишкинского района Динар Муртазин сбил 10-летнюю девочку. Некоторые сообщают, что он ехал на служебной машине, а девочка получила множество травм. Проводится расследование.