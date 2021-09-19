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Экономика завтра: почему для России выгоднее использовать традиционные виды топлива

19 сентября 2021, 12:48
Фото: Медиахолдинг 1Mi
Эксперты считают, что в России есть собственные разработки газовых турбин, которые надолго обеспечат ее экономику двигателями на привычных углеводородных топливах

Кандидат технических наук Андрей Злобин отмечает позицию, озвученную на Тюменском нефтегазовом форуме российским вице-премьером Юрием Борисовым. По его словам, Россия в вопросе формирования топливной политики не должна идти по пути Запада.

По мнению Андрея Злобина, «зеленые технологии» и «зеленая энергетика» не решают для России топливного вопроса, более того — создают множество ненужных проблем, включая непосильные финансовые затраты.

— В России по-прежнему огромные запасы полезных ископаемых. И месторождения каменного угля, нефти, газа являются нашим большим конкурентным преимуществом. Нам сейчас как воздух нужны две вещи — возрождение отечественной школы и практики геологоразведки, а также развитая малая авиация для геологов.

Эксперт уточняет, что развитая авиация поможет быстро создать инфраструктуру, необходимую для месторождений, которые в силу удаленности считаются малорентабельными. Также он упоминает школу газовых турбин профессора Владимира Уварова, в рамках которой в СССР развивались различные газотурбинные установки и двигатели:

— Именно газотурбинные двигатели являются примером экологического совершенства при использовании традиционных топлив.

Подробнее — в материале «Новых известий».

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#Новости#Экология#Экономика#Андрей Королев
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