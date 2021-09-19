Экономика завтра: почему для России выгоднее использовать традиционные виды топлива

— В России по-прежнему огромные запасы полезных ископаемых. И месторождения каменного угля, нефти, газа являются нашим большим конкурентным преимуществом. Нам сейчас как воздух нужны две вещи — возрождение отечественной школы и практики геологоразведки, а также развитая малая авиация для геологов.