В Евросоюзе рассматривают возможность введения налога на неэкологичное топливо

В Евросоюзе рассматривают возможность введения налога на неэкологичное топливо
В Евросоюзе рассматривают возможность введения налога на неэкологичное топливо
Вчера, 01:14ОбществоФото: pxhere.com
Члены Еврокомиссии рассматривают возможность введения налога на неэкологичные виды авиационного топлива. Все нюансы данной инициативы страны Евросоюза будут рассматривать 14 июля.

Как сообщает сайт 360tv.ru, поступило предложение ввести налогообложение пассажирских рейсов, которые перемещаются в пределах ЕС. Новое правило не будет распространяться на воздушные грузоперевозки и бизнес-перелеты. Также налогами не будут облагаться полеты на водороде и современных видах биологического топлива.

Введенные меры призваны подтолкнуть авиаперевозчиков к переходу на экологичные виды топлива. Сейчас на долю безопасного для окружающей среды топлива приходится менее 1%.

В случае утверждения налог начнет действовать с 2023 года. Сначала Еврокомиссия предлагает установить минимальную планку налогообложения, равную 0%. И в последующем постепенно повышать ее в течение 10 лет. До какой конкретной процентной ставки поднимется налог, в вынесенном на рассмотрение предложении не сказано.

На данный момент авиаперевозчики Европы не облагаются налогами на топливо, что, по мнению представителей Еврокомиссии, недопустимо в нынешней климатической обстановке.

Европейский союз планирует работать над проблемой выброса парниковых газов, чтобы снизить их к 2030 году на 55% от количества 1990 года.

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