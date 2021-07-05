В Евросоюзе рассматривают возможность введения налога на неэкологичное топливо

В случае утверждения налог начнет действовать с 2023 года. Сначала Еврокомиссия предлагает установить минимальную планку налогообложения, равную 0%. И в последующем постепенно повышать ее в течение 10 лет. До какой конкретной процентной ставки поднимется налог, в вынесенном на рассмотрение предложении не сказано.