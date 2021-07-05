В Евросоюзе рассматривают возможность введения налога на неэкологичное топливо

Как сообщает сайт 360tv.ru, поступило предложение ввести налогообложение пассажирских рейсов, которые перемещаются в пределах ЕС. Новое правило не будет распространяться на воздушные грузоперевозки и бизнес-перелеты. Также налогами не будут облагаться полеты на водороде и современных видах биологического топлива.
Введенные меры призваны подтолкнуть авиаперевозчиков к переходу на экологичные виды топлива. Сейчас на долю безопасного для окружающей среды топлива приходится менее 1%.
В случае утверждения налог начнет действовать с 2023 года. Сначала Еврокомиссия предлагает установить минимальную планку налогообложения, равную 0%. И в последующем постепенно повышать ее в течение 10 лет. До какой конкретной процентной ставки поднимется налог, в вынесенном на рассмотрение предложении не сказано.
На данный момент авиаперевозчики Европы не облагаются налогами на топливо, что, по мнению представителей Еврокомиссии, недопустимо в нынешней климатической обстановке.
Европейский союз планирует работать над проблемой выброса парниковых газов, чтобы снизить их к 2030 году на 55% от количества 1990 года.