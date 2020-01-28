Пермские студенты научились делать топливо из масла

Читайте Mkset.ru в официальной группе
Следите за самыми важными новостями региона в ленте друзей
Студенты ПНИПУ создали технологию, позволяющую делать биодизельное топливо из жиросодержащих отходов. Разработчики предложили перерабатывать растительные масла, которые остались после фритюра.
Студенты Политеха рассказали, что с увеличением циклов жарки растет количество вредных веществ в маслах. Содержащиеся в них альдегиды и низкомолекулярные спирты представляют опасность для человека, поскольку накапливаются в организме и оказывают оказывать раздражающее и нейротоксическое действие. Об этом пишет properm.ru.
Используя разработанную студентами технологию, можно утилизировать разные жиросодержащие отходы и получить сложные эфиры жирных кислот. Получившийся продукт напоминает по консистенции подсолнечное масло. Эту жидкость можно добавлять к дизельному топливу или использовать по-другому.
К разработке студентов проявил интерес частный предприниматель, который владеет сетью АЗС и компанией «Метафракс».
Нашли опечатку в тексте? Выделите её и нажмите ctrl+enter
Читайте Mkset.ru в официальной группе
Следите за самыми важными новостями региона в ленте друзей