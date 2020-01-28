Пермские студенты научились делать топливо из масла

Студенты Политеха рассказали, что с увеличением циклов жарки растет количество вредных веществ в маслах. Содержащиеся в них альдегиды и низкомолекулярные спирты представляют опасность для человека, поскольку накапливаются в организме и оказывают оказывать раздражающее и нейротоксическое действие. Об этом пишет properm.ru.