Новым лицом рекламной кампании Россельхозбанка стала Надежда Бабкина

Неслучайно именно Надежда Бабкина стала «пенсионным» амбассадором нашего банка. На своём примере она доказывает, что главное – это молодость души. Россельхозбанк с уважением и заботой относится к представителям старшего поколения и предлагает сервисы, которые позволяют упростить и разнообразить их жизнь. Специально для таких клиентов мы разработали экосистему Мое Время. На одной площадке собраны услуги и материалы как прикладного, так и образовательного и развлекательного характера. А представленные в экосистеме банковские продукты РСХБ помогут управлять финансами и найти средства для реализации самых смелых идей, отметил заместитель Председателя Правления Россельхозбанка Арташес Сивков.