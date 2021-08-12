Россельхозбанк в Башкирии выдал на 36% больше кредитов населению, чем годом ранее

За первое полугодие 2021 года общий объем кредитов по всем розничным программам, выданным Башкирским филиалом РСХБ, составил 5,1 млрд рублей, что на 36% превышает аналогичный показатель прошлого года.

За 6 месяцев 2021 года филиал выдал 2,8 млрд рублей потребительских кредитов. В тройку наиболее востребованных вошли «Кредит потребительский без обеспечения», «Кредит пенсионный» и «Потребительский кредит на рефинансирование». Объем выдач филиалом ипотечных кредитов за первое полугодие 2021 года составил 2,3 млрд рублей. По словам директора Башкирского филиала Россельхозбанка Алексея Самсонова, наибольшую динамику выдач среди ипотечных программ показали базовые программы банка на покупку жилой недвижимости на первичном и вторичном рынке. При этом одним из самых популярных ипотечных продуктов банка по-прежнему является сельская ипотека, позволяющая клиентам банка получить ипотеку по льготной процентной ставке (до 3% годовых) в рамках стартовавшей в прошлом году госпрограммы «Комплексное развитие сельских территорий». «Таким образом, наш региональный филиал вошел в пятерку лидеров филиальной сети банка и по объему потребительского кредитования, и по объёму выданных ипотечных кредитов», — отметил Алексей Самсонов. Фото: Россельхозбанк В целом, объем кредитов, предоставленных Россельхозбанком населению страны с момента запуска программ розничного кредитования, превысил 2 трлн рублей. Количество выданных кредитов составило более 7,8 млн. В настоящее время объем портфеля розничных кредитов банка превышает 600 млрд рублей. «Россельхозбанк уверенно занимает лидирующие позиции на рынке розничного кредитования, демонстрируя стабильный прирост выдач в среднем на 18% ежегодно. И даже в сложный 2020 год банк показал увеличение совокупного объема выдач розничных кредитов по сравнению с 2019 годом на 48,5%», — прокомментировала руководитель Блока розничного бизнеса Россельхозбанка Светлана Вишнякова.

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