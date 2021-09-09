Россельхозбанк доплатит 500 рублей к единовременной пенсионной выплате на карту банка

Пенсионная карта — это специальный продукт РСХБ для зачисления пенсий и социальных выплат, оформить который может любое физическое лицо, имеющее право на получение пенсии.
Преимуществами Пенсионной карты является:
Россельхозбанк переведет на карту дополнительные 500 рублей при ее оформлении до 30 сентября и выполнении двух простых условий:
Пенсионеры являются одной из самых уязвимых категорий населения, помощь которым имеет огромное значение. Россельхозбанк готов не только технически провести перечисление единовременных выплат, но и дополнительно поддержать людей старшего поколения. Фактически мы увеличим на 5% единовременную выплату, поскольку для нас социальная ответственность имеет стратегическое значение, отметила руководитель Блока развития розничного бизнеса и дистанционного обслуживания Россельхозбанка Юлия Деменюк.
Для получения пенсии на Пенсионную карту клиенты могут оформить заявление в офисе РСХБ либо через дистанционные каналы обслуживания, и банк самостоятельно передаст заявление в территориальный орган Пенсионного фонда РФ.
АО «Россельхозбанк» – основа национальной кредитно-финансовой системы обслуживания агропромышленного комплекса России. Банк создан в 2000 году и сегодня является ключевым кредитором АПК страны, входит в число самых крупных и устойчивых банков по размеру активов и капитала, а также в число лидеров рейтинга надежности крупнейших российских банков.