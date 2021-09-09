Россельхозбанк доплатит 500 рублей к единовременной пенсионной выплате на карту банка

Пенсионеры являются одной из самых уязвимых категорий населения, помощь которым имеет огромное значение. Россельхозбанк готов не только технически провести перечисление единовременных выплат, но и дополнительно поддержать людей старшего поколения. Фактически мы увеличим на 5% единовременную выплату, поскольку для нас социальная ответственность имеет стратегическое значение, отметила руководитель Блока развития розничного бизнеса и дистанционного обслуживания Россельхозбанка Юлия Деменюк.