В Россельхозбанке появились новые монеты серии «Георгий Победоносец»

Россельхозбанк запустил маркетплейс в сентябре 2020 года. Сейчас на сайте представлено более 500 видов памятных и инвестиционных монет. Посетитель портала сможет найти для себя что-то интересное и уникальное к разным праздникам. Так, к 1 сентября на маркетплейсе представлена подборка монет с школьной тематикой и с другими памятными событиями в сентябре.