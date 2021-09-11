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В Башкирии водитель иномарки насмерть сбил прохожего

11 сентября 2021, 14:03
Фото: ГИБДД по РБ
Авария произошла вечером в Стерлибашевском районе Башкирии.

Авария произошла в девятом часу вечера 10 сентября в Стерлибашевском районе на 50 км автодороги Стерлитамак-Стерлибашево-Федоровка. По предварительным данным ГИБДД по РБ, 30-летний житель Салавата за рулём Kia Rio сбил пешехода, который двигался в попутном направлении.

В итоге 52-летний местный житель получил травмы и был доставлен в районную реанимацию, где скончался от полученных травм.

Начато разбирательство, в ходе которого будут установлены причины и обстоятельства произошедшего.

Всего 10 сентября на дорогах республики зарегистрировано 14 ДТП, в которых четверо погибли и 14 человек получили различные травмы.

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#Новости#Смертельное ДТП#ДТП#Андрей Королев#Происшествия
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