В Башкирии пьяный водитель сбил пешехода

Около полуночи в селе Акъяр Хайбуллинского района 28-летний местный житель ехал за рулём ВАЗ десятой модели. Но на дорогу вышел 27-летний мужчина, который переходил проезжую часть в неположенном месте. Водить наехал на пешехода, в результате чего второго госпитализировали с травмами, сообщила пресс-служба ГИБДД Башкирии.