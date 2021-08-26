В Башкирии замглавы района сбил 10-летнюю девочку

Стало известно о ДТП с участием замглавы Мишкинского района и 10-летней девочки. Сообщается, что 14 августа Динар Муртазин на автомобиле Toyota Corolla наехал на 10-летнюю девочку, которая в это время переходила дорогу. По данным из социальных сетей, девочка была доставлена в больницу с сотрясением мозга, ушибом затылка, шеи и переломом плеча, на данный момент известно, что девочку из больницы выписали.