В Башкирии замглавы района сбил 10-летнюю девочку

В Башкирии замглавы района сбил 10-летнюю девочку
В Башкирии замглавы района сбил 10-летнюю девочку
Вчера, 16:54ПроисшествияЭлина СайфрановаФото: пресс-служба ГИБДД РБ
По данному происшествию назначена судебно-медицинская экспертиза.

Стало известно о ДТП с участием замглавы Мишкинского района и 10-летней девочки. Сообщается, что 14 августа Динар Муртазин на автомобиле Toyota Corolla наехал на 10-летнюю девочку, которая в это время переходила дорогу. По данным из социальных сетей, девочка была доставлена в больницу с сотрясением мозга, ушибом затылка, шеи и переломом плеча, на данный момент известно, что девочку из больницы выписали.

В пресс-службе ГИБДД сообщили, что по данному происшествию проводится судебно-медицинская экспертиза, по результатам которой уже и будет приниматься процессуальное решение.

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