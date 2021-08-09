Башкирский фермер cтал лицом кампании Россельхозбанка в поддержку российских аграриев

«Я горжусь своей работой и своей фермой, которая уникальна не только выращиваемыми здесь экзотическими животными, но и является самым крупным контактным зоопарком в республике. Среди наших питомцев сейчас не только страусы – на ферме живут около 300 животных, на которых можно не просто посмотреть, но и покормить, погладить, пообщаться с ними. Я искренне хочу, чтобы агротуризм в регионе развивался и к нам приезжали не только жители Башкортостана. Поэтому мы с семьей планируем развивать здесь гостиничный бизнес, построить домики для отдыха – прекрасная природа к этому располагает. Кроме того, в планах развивать производство мясной продукции из страуса. Я знаю как непрост фермерский труд, но и вижу, насколько он необходим людям. Такое же, как и у меня, уважение к сельскому хозяйству, желание продвигать его я вижу и у Россельхозбанка», – отметил Виталий Смирнов.