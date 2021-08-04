Россельхозбанк продлевает акцию «Жаркий процент»

Россельхозбанк продлевает акцию «Жаркий процент»
Россельхозбанк продлевает акцию «Жаркий процент»
Вчера, 16:35ЭкономикаФото: Россельхозбанк
Россельхозбанк продлевает срок действия акции «Жаркий процент» по вкладу «Доходный» до 30 сентября 2021 года.

«Мы постоянно развиваем свою продуктовую линейку, актуализируя условия с целью предложения наилучших финансовых решений для наших клиентов. Сейчас мы продлеваем действие акции «Жаркий процент», по которой Россельхозбанк предлагает открыть вклад на выгодных условиях. Акционным предложением можно воспользоваться как в дистанционных каналах обслуживания, так и в офисе банка», - сообщает руководитель Блока развития розничного бизнеса и дистанционного обслуживания РСХБ Юлия Деменюк.

«Акция дает возможность всем желающим разместить средства по максимальной ставке до 6,5% на срок до 3 лет, - рассказывает директор Башкирского филиала Россельхозбанка Алексей Самсонов. - Выплата процентов будет осуществляться в конце срока, минимальная сумма размещения всего 3 тыс. рублей».

Подробную информацию об условиях проведения акции можно получить в отделениях банка, по номеру телефона Контакт-центра 8-800-100-0-100 и на официальном сайте www.rshb.ru.

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