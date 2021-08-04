Россельхозбанк продлевает акцию «Жаркий процент»

«Мы постоянно развиваем свою продуктовую линейку, актуализируя условия с целью предложения наилучших финансовых решений для наших клиентов. Сейчас мы продлеваем действие акции «Жаркий процент», по которой Россельхозбанк предлагает открыть вклад на выгодных условиях. Акционным предложением можно воспользоваться как в дистанционных каналах обслуживания, так и в офисе банка», - сообщает руководитель Блока развития розничного бизнеса и дистанционного обслуживания РСХБ Юлия Деменюк.