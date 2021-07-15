Россельхозбанк запускает единый кабинет для оплаты ЖКХ по всем объектам недвижимости

Россельхозбанк запускает единый кабинет для оплаты ЖКХ по всем объектам недвижимости
Россельхозбанк запускает единый кабинет для оплаты ЖКХ по всем объектам недвижимости
Вчера, 15:02ЭкономикаФото: rshb.ru
Теперь клиенты Россельхозбанка смогут быстро и удобно оплачивать счета за услуги ЖКХ в мобильном приложении банка.

Сразу после первой оплаты любого поставщика услуг ЖКХ у клиента банка автоматически формируется кабинет управления коммунальными платежами. В личном кабинете пользователь сможет добавлять объекты недвижимости для оплаты коммунальных счетов и привязывать к ним поставщиков услуг.

Мы представляем новый сервис, аналогов которому нет на рынке. Он позволяет контролировать оплату одновременно по всем имеющимся у клиента объектам недвижимости, включая дачу, гараж и даже платежи ЖКХ за помещения родственников. При этом личный кабинет у клиента формируется автоматически - сразу после первой оплаты любого поставщика коммунальных услуг. В традициях лучших практик дизайна интерфейс личного кабинета реализован в максимально удобном формате - на одном экране можно видеть все объекты, и привязанных к ним поставщиков, прокомментировала руководитель Блока развития розничного бизнеса и дистанционного обслуживания Россельхозбанка Юлия Деменюк.

Также сервис позволяет легко и быстро добавить и сохранить в личном кабинете номер ЕЛС (Единый лицевой счет из системы ГИС ЖКХ) - это особенно актуально для регионов, где практика формирования Единого платежного документа по примеру московского «ЕИРЦ» пока реализована не в полном объеме, и клиенты получают отдельные счета на оплату коммунальных услуг. При этом ЕЛС позволяет находить сразу несколько полностью заполненных и готовых к оплате счетов по своему помещению.

Как работает Личный кабинет ЖКХ

Личный кабинет сформируется автоматически после первой оплаты любой услуги ЖКХ. В мобильном приложении функции раздела будут доступны после обновления.

В личном кабинете можно добавить все объекты недвижимости, по которым обычно оплачиваются коммунальные услуги, и к ним привязывать поставщиков услуг или номер ЕЛС и сразу оплачивать. При очередном использовании Личного кабинета ЖКХ пользователь найдет все ранее установленные настройки по объектам недвижимости, услугам и номеру ЕЛС – достаточно просто выбрать нужное помещение, услугу или номер ЕЛС и переходить к оплате, или, при необходимости, добавить новую услугу для оплаты.

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