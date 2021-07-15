Россельхозбанк запускает единый кабинет для оплаты ЖКХ по всем объектам недвижимости

Мы представляем новый сервис, аналогов которому нет на рынке. Он позволяет контролировать оплату одновременно по всем имеющимся у клиента объектам недвижимости, включая дачу, гараж и даже платежи ЖКХ за помещения родственников. При этом личный кабинет у клиента формируется автоматически - сразу после первой оплаты любого поставщика коммунальных услуг. В традициях лучших практик дизайна интерфейс личного кабинета реализован в максимально удобном формате - на одном экране можно видеть все объекты, и привязанных к ним поставщиков, прокомментировала руководитель Блока развития розничного бизнеса и дистанционного обслуживания Россельхозбанка Юлия Деменюк.