Россельхозбанк в 2021 году выдал аграриям Башкирии 59% кредитов на льготных условиях

- Россельхозбанк инвестирует в развитие АПК по всей стране - от небольших фермерских хозяйств до крупнейших агрохолдингов, работающих по принципу "от поля до прилавка". Наша доля в кредитовании сельского хозяйства – более 30% всего российского рынка, кредитный портфель уже превысил 1,8 трлн рублей. При этом у Россельхозбанка комплексный подход: мы не только постоянно наращиваем кредитование, в том числе льготное, но и продвигаем собственные цифровые сервисы, поддерживаем аграрное образование и новые технологии в АПК. Всё это позволяет нашим клиентам пользоваться лучшими продуктами и услугами на рынке, активно внедрять передовые агротехнологии, которые обеспечивают прорывной рост АПК, – рассказал председатель правления Россельхозбанка Борис Листов.