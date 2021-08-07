Разрушители мифов: ученые прокомментировали слухи о вакцинации от коронавируса

Так, согласно одной из теорий, 60% всех привитых ждет тромбоз — одна из самых горячих тем для так называемых антиваксеров. Ученые подеркивают, что ковид вызывает тромбозы, и человек может перенести его в легкой форме, и позднее получить его в качестве осложнения. По мнению молекулярного биолога, основательницы компании «Sendai Viralytics» Ольги Матвеевой, бояться получить тромбоз от вакцины — всё равно, что бояться получить удар молнии и не бояться схватиться за провод под гигантским напряжением: и то, и другое может убить, но вероятность гораздо выше, когда ты хватаешься за оголённый провод.