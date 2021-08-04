Вакцинация детей от коронавируса: мифы и реальность

Судя по всем показателям, третья волна коронавируса в Башкирии близка к своему пику. По данным минздрава РБ, каждый день число новых инфицированных жителей региона прибавляется в среднем на 260 человек. Ежедневные сообщения об умерших достигли немыслимых ранее значений — каждый день сообщается о 6,7,8 и даже 9 смертях пациентов с подтвержденным заражением коронавирусной инфекцией Covid-19.
В данный момент в стационарах республики проходят лечение 728 жителей Башкирии, у которых подтвержден коронавирус, Из них более 400 человек — это люди в возрасте старше 60 лет. Состояние 51 пациента медики расценивают как тяжелое, четыре человека подключены к аппаратам искусственной вентиляции лёгких. При этом в Минздраве подчёркивают, что среди тяжелых больных вакцинированных от COVID-19 нет. На амбулаторном лечении находятся 2,49 тысячи человек. Тем временем темпы вакцинации, по мнению медиков и властей, по-прежнему не достигают значений, необходимых для формирования коллективного иммунитета против коронавируса в Башкирии.
Известно, что на сегодняшний день в регион поступило уже 1 065 338 доз вакцин для профилактики заражения ковидом. Ежедневно вакцинацию проходят около 20 тысяч человек. Таким образом, по самым свежим данным, на момент публикации этого материала в Башкирии было вакцинировано первым компонентом вакцины 951 352 человека. Полностью завершили вакцинацию уже 704 182 человека.
По данным медиков, для формирования коллективного иммунитета необходимо, чтобы переболели опасным заболеванием либо были вакцинированы от него от 60 до 70 процентов населения. Очевидно, что для четырехмиллионного населения Башкирии до этого показателя еще достаточно далеко. По этой причине премьер-министр правительства Башкирии Андрей Назаров на оперативном совещании правительства 2 августа заявил, что в республике до ноября необходимо привить 80 процентов населения.
Как утверждают специалисты в области здравоохранения, одним из наиболее серьезных последствий медленной вакцинации населения может стать рост вирулентности агрессивного вируса, тем более что на сегодняшний день уже известно несколько его мутаций. Три из них имеют более высокий уровень распространения поражения. В частности, свирепствующий сейчас индийский штамм коронавируса «Дельта» проявляется не только высокой температурой и осложнением дыхания, но и сильной рвотой и диареей, которые отнимают последние силы у изможденного недугом организма.
По данным статистики, сегодня в Башкирии проживают около 913 тысяч несовершеннолетних граждан в возрасте до 17 лет. Их количество составляет 23 процента от общей численности населения республики. При этом также известно, что 60% несовершеннолетних — это школьники, а 40 процентов — дошкольники.
Большинство из них (62 процента) живут в городах. В школы ходят порядка 488 тысяч юных граждан, а в дошкольные учреждения — 245 тысяч детей. В различные кружки и секции записаны 778 тысяч человек.
По данным Башстата, к сожалению, в республике сокращается рождаемость, и коронавирусная инфекция еще более усугубила ситуацию. Материальные проблемы, возникшие у многих работодателей, заставляют население делать выбор не в пользу продолжения рода, по крайне мере сейчас, в слишком тревожной обстановке.
Что касается коронавируса, то его новые штаммы, по данным медиков, имеют более высокий уровень распространения и поражающую способность. Теперь в зоне поражения оказались не только пожилые люди и представители среднего возраста, но и несовершеннолетние дети.
На недавнем брифинге на тему противодействия распространению коронавируса заместитель министра здравоохранения Башкирии Ирина Кононова специально отметила, что отличительной чертой третьей волны коронавируса является высокая заболеваемость среди детей. По ее словам, впервые с начала пандемии в стационары на лечение поступили свыше ста несовершеннолетних пациентов. При этом дети и подростки, зараженные ковидом, были госпитализированы в состоянии средней степени тяжести с очень высокой температурой. В стационарах для таких юных пациентов проводят дифференциальную диагностику, чтобы исключить иные заболевания, и в абсолютном большинстве случаев диагностируют именно Covid-19.
Прокуратура Башкирии как раз в начале августа начала проверку по факту заболевания коронавирусом в детском лагере имени Н.Гастелло в Караидельском районе Башкирии. В этом загородном лагере Covid-19 выявили у шести детей и пяти сотрудников, всего же в лагере отдыхали 158 несовершеннолетних и работали 43 взрослых. Заболевшие и контактировавшие с ними были вывезены с территории, им назначили лечение, на территории лагеря проведена дезинфекция. Прокурорская проверка должна установить причины возникновения очага опасного заболевания. И это уже не первый случай вспышек инфекции в детских лагерях.
Таким образом вопрос о вакцинации подрастающего поколения от коронавируса становится все более актуален день ото дня.
Не секрет, что не все родители одобрительно отнеслись к идее вакцинировать детей от коронавируса. В числе таких сомневающихся, как правило, находятся люди, которые и ранее возражали против прививок от других опасных инфекций.
Эпидемиологи настаивают, что благодаря вакцинации человечество уже 200 с лишним лет ограждает себя от смертельно опасных заболеваний типа чумы, оспы, кори и иных болезней, которые в эпоху Средневековья убивали целые города.
Вакцина является препаратом с содержанием белков либо штаммов вируса, которые ослаблены и не активны, однако при попадании в организм способствуют выработке антител и формированию иммунитета к конкретному недугу.
Наверняка, все знают. что в России практически все виды вакцинации проводятся в соответствии с Национальным календарем профилактических прививок, в котором отражены сроки и порядок процедур. Речь идет о прививках от таких 12 опасных заболеваний, как туберкулез, дифтерия, полиомиелит и т. д. Помимо этого, в некоторых регионах нашей страны медики составили дополнительные календари для проведения вакцинации от местных опасных инфекций.
Первые прививки новорожденным делают в родильном доме, а затем они проводятся в соответствии с графиком, который составляется для каждого индивидуума в детской поликлинике на период от рождения до совершеннолетия. Разумеется, за исключением случаев, когда у ребенка имеются противопоказания для применения той или иной вакцины — это может быть инфекционное заболевания, обострение аллергии либо врожденное аутоимунное заболевание. Все эти моменты родителям следует обсуждать с участковым педиатром.
Отдельно отметим, что вакцинация в России является добровольной. При этом предусмотрена ответственность за сознательное распространение опасных заболеваний.
Всемирная организация здравоохранения в начале лета 2021 года объявила, что вакцинация от коронавируса может распространяться в профилактических целых и на несовершеннолетних. Считается, что само заболевание Covid-19 у детей и подростков в основном протекает значительно легче, чем у взрослых. При этом стоит помнить о скрытых заболеваниях, которые могут быть у ребенка и получить осложнения вследствие заражения новой коронавирусной инфекцией. К тому же, коронавирус может иметь отдаленные последствия в будущем.
Эксперты Всемирной организации здравоохранения определили, что вакцинация несовершеннолетних в возрасте от 12 до 15 лет теоретически может проводиться соответствующими препаратами, произведенными компаниями Pfizer и BionTech, но пока их еще не делают, поскольку не еще не завершились испытания вакцины.
В нашей стране о начале вакцинации детей от коронавируса пока не говорят, поскольку российская вакцина от Covid-19 пока не зарегистрирована. Как сообщила уполномоченный по правам ребенка при президенте России Анна Кузнецова, работы над созданием такой вакцины ведутся. Национальный исследовательский центр эпидемиологии и микробиологии имени Н. Ф. Гамалеи проводит клинические испытания вакцины от коронавируса для детей. В этих испытаниях принимают участие сто подростков в возрасте от 12 до 17 лет с согласия их родителей. В начале июля текущего года ученые вкололи им первый компонент более легкого варианта вакцины «Спутник V». Клинические испытания продолжаются, сообщений об ухудшении состояния здоровья подростков, принимающих в них участие, не поступало.
Ученые и медики пока не спешат делать заявления о том, как и когда будет проводиться вакцинация несовершеннолетних от коронавируса, будет ли это проводиться организованно, в образовательных учреждениях, либо в индивидуальном порядке в поликлиниках по месту жительства. Не обсуждается пока и вопрос о том, станет ли такая вакцинация детей от коронавируса обязательной и будет ли она внесена в график индивидуальных прививок. Очевидно, что ответы на эти вопросы можно будет узнать только после того, как завершатся клинические испытания и новая вакцина будет зарегистрирована.
Пока можно сказать лишь то, что после регистрации вакцины от коронавируса для детей прививки им будут проводить, скорее всего, также двумя компонентами с промежутком в три недели. Как утверждают медики, иммунитет появляется в организме через 28 дней после первого укола, вторая прививка, сделанная через 21 день, способствует усилению выработки антител в организме.
Скорее всего, в перспективе при проведении вакцинации детей от коронавируса необходимо будет соблюдать следующие требования:
Возможно, в процедуру вакцинации несовершеннолетних будут внесены изменения. Это может произойти уже после того, как вакцина будет официально зарегистрирована и рекомендована к применению. Не исключено, что это произойдет уже в ближайшее время, ближе к 1 сентября, к начале нового учебного года.
Пока же, по ситуации на сегодня, в школах рекомендуется проводить термометрию на входе, пользоваться санитайзерами и бактерицидными рециркуляторами воздуха, придерживаться масочного режима и как можно чаще проводить влажную уборку помещений, а также воздержаться от проведения массовых мероприятий внутри помещений.
Если у вас появились вопросы, связанные с вакцинацией от Covid-19, можно задать их, позвонив на круглосуточные номера телефона горячей линии Минздрава по вопросам, связанным с COVID-19: (347) 286-58-27, (347) 279-91-20 (многоканальный, круглосуточный), в Ситуационный антиковидный центр по телефону (347) (347) 218-19-19 или на единый номер 122.