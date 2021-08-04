Вакцинация детей от коронавируса: мифы и реальность

Ученые и медики пока не спешат делать заявления о том, как и когда будет проводиться вакцинация несовершеннолетних от коронавируса, будет ли это проводиться организованно, в образовательных учреждениях, либо в индивидуальном порядке в поликлиниках по месту жительства. Не обсуждается пока и вопрос о том, станет ли такая вакцинация детей от коронавируса обязательной и будет ли она внесена в график индивидуальных прививок. Очевидно, что ответы на эти вопросы можно будет узнать только после того, как завершатся клинические испытания и новая вакцина будет зарегистрирована.