Как пройти вакцинацию от Covid-19 в Башкирии: полные данные по всем городам и районам

Напомним, что именно по причине недостатка вакцины от коронавируса в Башкирии уже не один раз откладывалось введение ограничительных мер на посещение заведений общепита и культурно-массовых мероприятий, а также на проезд в междугородных автобусах. В последний раз сроком их введения должен был стать понедельник, 26 июля. Кстати, в Москве подобные ограничения ранее были сняты. В конце концов, глава Башкирии Радий Хабиров также внес изменения в указ о режиме повышенной готовности о том, что ограничения такого рода пока вводиться не будут. Он отметил, в частности, что одной из причин принятия такого решения стали и набранные в республике темпы вакцинации населения от Covid-19.