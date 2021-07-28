Как пройти вакцинацию от Covid-19 в Башкирии: полные данные по всем городам и районам

На сегодняшний день, по данным оперативного штаба по противодействию распространению коронавирусной инфекции в Башкирии, общее количество жителей республик, получивших полный курс прививки от Covid-19, превысило полумиллионный рубеж. Укол первым компонентом вакцины получили практически 900 тысяч человек. Как утверждают ученые, для формирования коллективного иммунитета необходимо вакцинировать 60% населения, тогда можно будет утверждать, что Башкирия, в которой проживает порядка четырех миллионов человек, обрела более или менее стойкую защиту от опасного недуга. Пока же ежедневные сводки регионального министерства здравоохранения, касающиеся эпидемиологической ситуации в Башкирии выглядят весьма тревожно: каждый день в республике ставят на учет около 260 новых носителей коронавируса и подтверждается информация о гибели еще 5-6 пациентов, зараженных этой коварной болезнью.
Нетрудно подсчитать, что для достижения коллективного иммунитета в Башкирии осталось привить обоими компонентами вакцины от Covid-19 около полутора миллионов человек. Медики, ученые и представители власти настаивают, что это необходимо сделать как для сохранения жизни и здоровья людей, так и для укрепления экономики, ведь ковид то и дело выбивает из рядов сотрудников предприятий.
По данным минздрава Башкирии, общими усилиями к концу июля 2021 года в республике удалось достичь неплохих темпов вакцинации. Ежедневно прививку получают порядка 30 тысяч человек. Всего в Башкирию поступило 1 031 680 доз вакцин от Covid-19. Среди них преобладает двухкомпонентная вакцина «Спутник V», меньшую долю составляют вакцины «Кови Вак» и «ЭпиВакКорона», которые также являются двухкомпонентными и рекомендованы для первичной вакцинации. На днях в Башкирию поступила также первая партия однокомпонентной вакцины «Спутник Лайт», которую врачи советуют применять для повторной вакцинации у тех, кто получил соответствующую прививку от коронавируса уже больше полугода назад — а такие люди в нашей республике, прошедшие вакцинацию самыми первыми, еще в январе и феврале, уже есть.
Медики заверяют, что дефицита вакцин от Covid-19 в Башкирии пока возникнуть не должно.
Напомним, что именно по причине недостатка вакцины от коронавируса в Башкирии уже не один раз откладывалось введение ограничительных мер на посещение заведений общепита и культурно-массовых мероприятий, а также на проезд в междугородных автобусах. В последний раз сроком их введения должен был стать понедельник, 26 июля. Кстати, в Москве подобные ограничения ранее были сняты. В конце концов, глава Башкирии Радий Хабиров также внес изменения в указ о режиме повышенной готовности о том, что ограничения такого рода пока вводиться не будут. Он отметил, в частности, что одной из причин принятия такого решения стали и набранные в республике темпы вакцинации населения от Covid-19.
Попутно были также отменены и ограничения на посещение театров, салонов красоты, соляриев, бассейнов, фитнес-клубов и прочих подобных заведений без сертификатов о вакцинации либо свежих отрицательных ПЦР-тестов. Сняты также аналогичные ограничительные меры, действовавшие при заселении в студенческие общежития. Ограничения на тему ковида остались в силе только применительно к музеям, ночным клубам и массовым мероприятиям в закрытых помещениях. Они касаются мероприятий с участием 500 и более человек — например, футбольных и хоккейных матчей и тому подобных событий. Каждое из них может проводиться только при условии строго согласования и соблюдения всех необходимых мер эпидемиологической безопасности.
Таким образом ряд серьезных ограничений для жителей республики, не прошедших вакцинацию, в Башкирии остается актуальных. Прежде всего, это касается требований, предъявляемых при плановой госпитализации пациентов в лечебные учреждения. С 3 августа текущего года все, кто собирается лечь в стационар на плановую госпитализацию, обязаны предоставить полную информацию о вакцинации против Covid-19.
В настоящее время получить прививку вакциной от Covid-19 в Башкирии можно несколькими способами.
Обратиться в городских и районных поликлиниках или больницах по месту жительства, а также в частную клинику «РЖД-медицина». Для этого в основном необходимо предварительная запись.
Отметим, что данный сервис на портале может выходить из строя (по словам специалистов, это как раз-таки может быть связано с большим числом обращений по поводу записи на вакцинацию от коронавируса). В таком случае записаться на прививку можно еще несколькими способами:
— через мобильное приложение «К врачу» или на республиканском сайте «Доктор РБ»;
— позвонив в Ситуационный антиковидный центр РБ по телефону: (347) 218-19-19;
— позвонив по единому телефону Колл-центра «122»;
— позвонив в регистратуру поликлиники по месту вашего жительства;
— лично явившись в регистратуру поликлиники, однако последний вариант не рекомендуется именно из-за высокой опасности столкнуться с носителями вируса, также обратившимися в лечебное учреждение.
Режим их работы — с 8:00 до 20:00.
Как сообщили в минздраве Башкирии, уже продолжительное время бригады квалифицированных врачей выезжают для проведения вакцинации по заявкам предприятий, организаций и учреждений. Стоит отметить, что в этих случаях, как правило, перед вакцинацией проводится не только медосмотр и опрос людей, но и делается анализ на уровень содержания антител ImG и ImM. Поскольку эта услуга платная, при прохождении вакцинации в поликлинике на общих основаниях такой анализ не проводят, а ограничиваются медосмотром и собеседованием с терапевтом.
С 15 июля по просьбам садоводов такая мобильная группа начала курсировать по пригородам и садовым товариществам в Уфимском районе. При этом прививку от ковида медики могут поставить не только садоводам, прописанным по месту проведения вакцинации, но и их родственникам или гостям при наличии у них необходимых документов и отсутствии противопоказаний для проведения вакцинации.
Маломобильные граждане могут получить прививку при помощи волонтеров
Такую помощь престарелым и маломобильным гражданам оказывают волонтеры. Они отвозят на собственных автомобилях на прививку. помогают дойти до кабинета врача и потом доставляют обратно к месту жительства. Заявки на получение такой помощи можно подать операторам колл-центра «Единой России» с 9:00 до 18:00 по телефону: 8-800-201-89-03.
Наиболее распространенным способом вакцинации на сегодня стала прививка в мобильных центрах.
Отметим, что прививка в мобильных пунктах вакцинации проводится без предварительной записи, в порядке «живой очереди».
Обращаем внимание читателей Mkset на то, что наше издание публикует полный список пунктов вакцинации от Covid-19, действующих не только в Уфе и крупных городах, но и на остальной территории нашей республики.
— Поликлиника № 1 (Уфа, ул. Цюрупы, 4)
— Поликлиника № 2 (Уфа, ул. Российская, 68)
— Поликлиника № 32 (Уфа, ул. Богдана Хмельницкого, 88)
— Поликлиника № 38 (Уфа, ул. Российская, 94)
— Поликлиника № 43 (Уфа, ул. Жукова, 4/1)
— Поликлиника № 44 (Уфа, ул. Аксакова, 72; ул. Нехаева, 60)
— Поликлиника № 46 (Уфа, ул. Авроры, 5/2; ул. С.Перовской, 38)
— Поликлиника № 48 (Уфа, ул. Губайдуллина, 21/1)
— Поликлиника № 50 (Уфа, ул. Комсомольская, 19; Парковая, 8)
— Поликлиника № 51 (Уфа, ул. Бабушкина, 17; Уфа, Революционная, 167)
— Поликлиника № 52 (Уфа, ул. Ст.Кувыкина, 20)
— ГКБ Демского района г. Уфы (Уфа, ул. Мусоргского, 21/1)
— РКБ № 2 (Уфа, ул. Пушкина, 99)
— ГКБ № 5 (Уфа, ул. Цюрупы, 84)
— ГКБ № 8 (Уфа, ул. Невского, 31)
— ГБ № 9 (Уфа, ул. Чкалова, 125)
— ГКБ № 10 (Уфа, ул. Максима Горького, 47)
— ГКБ № 13 (Уфа, ул. Нежинская, 28; ул. Первомайская, 95; ; ул. Сельская Богородская, 47/1; ул. Стадионная, 7/2ул.Ферина, 2)
— ГКБ № 18 (Уфа, Уфа, ул. Мира, 39/1, ул. Пинского, 5)
— ГКБ № 21 (Уфа, ул. Лесной, пр. 3; Уфа, ул. Цюрупы, 55/1, поликлиника № 2)
— Республиканский центр по профилактике и борьбе со СПИДом (Уфа, ул. Кустарная, 18).
— Городская больница (Агидель, ул. Мира, 7)
— Баймакская ЦГБ (Баймак, ул. Зулькарнаева)
— Белебеевская ЦРБ (Белебей, ул. Волгоградская, 14)
— Бирская ЦРБ (Бирск, ул. Кирова, 16)
— Благовещенская ЦРБ (Благоровещнск, ул. Чехова)
— Давлекановская ЦРБ (Давлеканово, ул. Заводская, 9)
— Дюртюлинская ЦРБ (Дюртюли, ул. Ленина, 11а)
— Ишимбайская ЦРБ (Ишимбай, ул. Стахановская)
— Городская больница (Кумертау, ул. Гпфури, 30, ул. Советская, 39)
— Поликлиника № 2 (Межгорье, ул. Цветочная, 8)
— Мелеузовская ЦРБ (Мелеуз, ул. Октябрьская, 80)
— Городская больница (Нефтекамск, ул. Азина, 5, ул. Парковая, 31, ул. Социалистическая, 85а, ул. Трактовая, 8)
— Городская больница № 1 (Октябрьский, ул. Гоголя, 12)
— Городская больница (Салават, ул. Уфимская, 30а/1, ул. Чапаева, 12, бульвар Юлаева, 18, бульвар Юлаева, 37)
— Центральная городская больница (Сибай, ул. Белова, 19, Чайковского, 24)
— ГКБ № 1 (Стерлитамак, ул. Коммунистическая, 97, проспект Ленина, 30, проспект Октября, 36)
— ГБ № 2 (Стерлитамак, ул. Артема, 121, ул Железнодорожная улица, 32а, ул. Патриотическая, 59, ул. Халтурина, 103)
— ЧУЗ РЖД-Медицина (Стерлитамак, ул. Нагуманова, 54)
— Туймазинская ЦРБ (Туймазы, ул. Ленина, 16, ул. Мичурина, 18)
— Учалинская ЦГБ (Учалы, ул. Ленина, 28, ул. Муртазина, 29)
— Янаульская ЦРБ (Янаул, ул Худайбердина, 65а).
— Конгресс-холл «Торатау» (Уфа, ул. Заки Валиди, 2, нулевой этаж), самый крупный пункт вакцинации в Приволжском федеральном округе. Получил немало положительных отзывов, поскольку там работают в две смены десять прививочных бригад, благодаря чему практически никогда не бывает очередей на прививку.
— ТЦ «АкварИн» (Уфа, ул. Ферина, 29);
— Лайфстайл-центр «Башкирия» (Уфа, ул. Менделеева, 205А);
— Гостиный двор (Уфа, Верхнеторговая площадь, 1);
— СТЦ «Мега» (Уфа, ул. Рубежная, 174);
— ЦТиР «Мир» (Уфа, проспект Октября, 4/1);
— ТРЦ «Планета» (Уфа, ул. Энтузиастов, 20);
— ЦТиО «Простор» (Уфа, ул. Маршала Жукова, 29);
— ТСК «Центральный» (Уфа, ул. Цюрупы, 97).
Без записи также проводят вакцинацию по выходным дням в поликлинике № 46 (Уфа, ул. Софьи Перовской, 38).
— ТЦ «СитиМолл» (Стерлитамак, проспект Октября, 36)
— ТЦ «Фабри» (Стерлитамак, ул. Худайбердина, 120)
Чтобы получить прививку, нужно иметь при себе паспорт, полис обязательного медицинского страхования, СНИЛС и сертификат о прививках (при наличии).
Добавим, что с недавнего времени информация о пунктах вакцинации стала доступна в Яндекс.Картах, ранее она появилась в Google Картах.
Кстати, приятный бонус от вакцинации: в Уфе среди тех, кто получил прививку в мобильном пункта в Конгресс-холле «Торатау», периодически проводится розыгрыш призов. Так, в июле и августе там разыгрываются 86 путевок в санатории Башкирии.
Ранее также проводился розыгрыш призов среди вакцинированных. Победители получили смартфоны, а главным призом стала квартира.
По данным минздрава Башкирии, привику от коронавируса противопоказано делать в следующих случаях:
— детям, недостигшим 18 лет;
— людям, страдающим острыми инфекционными заболеваниями и обострениями; хронической соматической патологии;
— тем, у кого имеется аллергическая реакция на компоненты вакцины;
— беременным и кормящим женщинам;
— пациентам с тяжелыми аллергическими реакциями в анамнезе;
— тем, у кого была реакция или поствакцинальное осложнение на предыдущую прививку,
— носителям первичного иммунодевицита;
— пациентам, имеющим злокачественные заболевания крови и новообразования.
При наличии этих противопоказаний вы можете получить медотвод у своего терапевта или лечащего врача.
Если у вас появились вопросы, связанные с вакцинацией от Covid-19, можно задать их, позвонив на круглосуточные номера телефона горячей линии Минздрава по вопросам, связанным с COVID-19: (347) 286-58-27, (347) 279-91-20 (многоканальный, круглосуточный), в Ситуационный антиковидный центр по телефону (347) (347) 218-19-19 или на единый номер 122.