Уфимец пытался продать липовую справку о медотводе от вакцинации за две тысячи рублей

Уфимец пытался продать липовую справку о медотводе от вакцинации за две тысячи рублей
Уфимец пытался продать липовую справку о медотводе от вакцинации за две тысячи рублей
Вчера, 13:00ПроисшествияАлександра КонстантиноваФото: 1MediaInvest
Справку он сделал в графическом редакторе.

Полицейские задержали 22-летнего уфимца, торговавшего поддельными справками. Об этом сообщила пресс-служба МВД Башкирии.

Парень пытался продать липовую справку о медицинском отводе от вакцинации против коронавируса. Документ он предлагал приобрести по цене в две тысячи рублей. Оказалось, что справку он изготовил в графическом редакторе.

В отношении уфимца возбудили уголовное дело.

Напомним, в республике участились случаи подделок справок о коронавирусе. Уже десятки жителей попались на подобных мошенничествах. Только в июле МВД Башкирии сообщило о 30 уголовных делах возбужденных по факту подделки сертификата о прохождении вакцинации от коронавируса. На минувших выходных полиция задержала 50-летнего мужчину, изготавливающего фальшивые справки о результатах ПЦР-тестов на COVID-19.

В подделку справок уличили и футбольный клуб «Спартак» из Туймазов, который должны были играть с миасским «Торпедо». Однако матч отменили из-за того, что результаты тестов местных футболистов оказались липовыми. Контрольно-дисциплинарный комитет Российского футбольного союза оштрафовал туймазинский клуб на один миллион рублей, а также снял у него еще три очка и запретил директору клуба Артуру Терегулову «осуществлять любую связанную с футболом деятельность сроком на 6 месяцев».

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