Уфимец пытался продать липовую справку о медотводе от вакцинации за две тысячи рублей

В подделку справок уличили и футбольный клуб «Спартак» из Туймазов, который должны были играть с миасским «Торпедо». Однако матч отменили из-за того, что результаты тестов местных футболистов оказались липовыми. Контрольно-дисциплинарный комитет Российского футбольного союза оштрафовал туймазинский клуб на один миллион рублей, а также снял у него еще три очка и запретил директору клуба Артуру Терегулову «осуществлять любую связанную с футболом деятельность сроком на 6 месяцев».