В Нефтекамске установили новые велодорожки

По словам жителей города, по маршруту получилось создать удобную велоинфраструктуру, в рамках которой установлены велоурны, велостанции, велоподножки, светодиодные знаки, большая детская игровая площадка с игровым комплексом, площадка для игры в волейбол и баскетбол с устройством травмобезопасного покрытия и трибунами и др. Установлены светодиодные «Классики» и светодиодные качели-балансир с устройством безопасного прорезиненного покрытия, скамейки, нанесены разметки на велодорожке. Также обустроена деревянная спортплощадка с тренажёрами и гамаки для отдыха.