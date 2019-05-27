В Башкирии велосипеды в электричках можно будет провозить бесплатно всё лето
27 мая 2019, 13:41ОбществоФото: Mkset.ru
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О новой акции сообщили в пресс-службе Башкортостанской пригородной пассажирской компании.
С 1 июня до 31 октября пассажиры пригородных поездов АО «Башкортостанская ППК» смогут перевозить велосипеды бесплатно.
Участвуя в акции «Купи билет, провези велосипед бесплатно», пассажиры пригородных поездов могут перевозить велосипеды в пригородных поездах бесплатно, без оформления документа на провоз багажа с 1 июня по 31 октября.
В 2018 году возможностью перевозить велосипед при покупке билета, воспользовались более двух тысяч пассажиров пригородного перевозчика.
Напомним, вчера, 26 мая, в Уфе прошел масштабный фестиваль — «День 1000 велосипедистов». О том, как прошел велофестиваель можно посмотреть здесь.
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