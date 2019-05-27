В Башкирии велосипеды в электричках можно будет провозить бесплатно всё лето

С 1 июня до 31 октября пассажиры пригородных поездов АО «Башкортостанская ППК» смогут перевозить велосипеды бесплатно.

Участвуя в акции «Купи билет, провези велосипед бесплатно», пассажиры пригородных поездов могут перевозить велосипеды в пригородных поездах бесплатно, без оформления документа на провоз багажа с 1 июня по 31 октября.

В 2018 году возможностью перевозить велосипед при покупке билета, воспользовались более двух тысяч пассажиров пригородного перевозчика.​