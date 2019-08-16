В Уфе инвесторы вложат 85 млн рублей в сеть проката велосипедов и самокатов

На «Инвестчасе» в мэрии Уфы вчера, 15 августа, гендиректор «Джимал груп» Салават Гималетдинов рассказал о проекте развития сервиса аренды велосипедов и самокатов, сообщается на сайте администрации башкирской столицы.

Салават Гималетдинов, представляя свой проект, пояснил, что в планах — размещение сети автоматических станций по прокату велосипедов и самокатов в Уфе. Для его осуществления бюджетных средств не потребуется, так как проект полностью будет реализовываться на средства инвестора. Для строительства велопарковок инвестор готов выделить 45 млн, парковки самокатов — 40 млн рублей.