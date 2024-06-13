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9 лучших веломаршрутов Уфы
13 июня, 12:50
На дороги Уфы массово выедут велосипедисты
31 мая, 15:59
Аналог «Тур де Франс» собираются провести в Башкирии
Власти считают, что велогонка может сравниться с мировыми многодневками.
6 марта, 04:09
2021
В Нефтекамске установили новые велодорожки
6 августа 2021, 13:16
2019
Форум «Велореспублика» в Уфе: Велосипед как транспорт - мечта или реальность
В Конгресс-холле прошел первый стратегический образовательный форум «Велореспублика».
31 мая 2019, 12:50
Мэр Уфы пригласил всех на День 1000 велосипедистов 26 мая
21 мая 2019, 04:47
2018
В Уфе обсудят проблемы развития велосипедной культуры и инфраструктуры
17 января 2018, 09:52
2017
В велопараде I BIKE UFA приняли участие более 7,5 тыс велосипедистов
15 июля 2017, 08:20
В центре Уфы на два дня перекроют движение на 10 улицах
26 мая 2017, 05:28

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