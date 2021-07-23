Дышите глубже: «Башнефть» делает весомый вклад в озеленение Башкирии

Забота об экологии является ключевым приоритетом для «Башнефти». При этом наша компания не стала ограничиваться проведением экологических акций непосредственно в местах своей производственной деятельности и решила провести озеленение в масштабах всей республики. Первую крупную высадку саженцев ели на площади 2,2 гектара мы провели осенью прошлого года в Аскинском районе. В целом по итогам минувшего года «Башнефть» высадила в разных районах Башкортостана свыше 240 тысяч саженцев сосен и елей на площади более 60 гектаров. В этом году масштабы экологической инициативы существенно выросли: в мае-июне предприятие высадило в 17 районах Башкирии около 3 миллионов саженцев хвойных пород на площади 722 гектара, рассказал Линар Садртдинов.