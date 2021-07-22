Убедились сами: «Башнефть» продемонстрировала высокий уровень контроля за воздухом

Летом 2021 года неприятные химические запахи в городе стали замечать жители практически всех районов. Не только замечать, но и жаловаться на них. К примеру, в ночь с 20 на 21 июля в Министерство экологии Башкирии на странные запахи пожаловались пять человек, а в Управление гражданской защиты Уфы поступило 91 обращение.
Уфимцы сообщают о том, что чувствуют «запах сероводорода», «химический запах», «запах гнили», «запах канализации» и другие запахи, ощущать которые мало кому приятно. Что делать – не очень понятно, жалобы горожан в Управление гражданской защиты и в Министерство фиксируются, на республиканских станциях контроля атмосферного воздуха тоже фиксируются превышения предельной допустимой концентрации веществ в атмосферном воздухе, но на запах и на его источники это никак не влияет. Количество жалоб день ото дня только растет.
Когда не получается найти ответ на вопрос «что делать?» встает другой вопрос – «кто виноват?», в ответе на который уже можно позволить полет фантазии. Предсказуемо полет этот будет происходить над северной промзоной Уфы, хотя в городе она не одна. К примеру, Лихачевская промзона, которая буквально вчера, 21 июля попала в поле зрения Росприроднадзора. Горожане жаловались на выбросы густого черного дыма из промышленной трубы. Но сообщение о ситуации в Лихачевской промзоне Уфы лишь промелькнуло, а в неприятных запахах пока продолжают подозревать лишь северную промзону.
Можно смело провести социальный эксперимент. Наверняка первая ассоциация уфимцев с Северной промзоной города – «Башнефть». Еще бы, промышленный гигант, который включает в себя сразу несколько предприятий. Можно предположить, что многие даже не знают, что в Северной промзоне есть и другие предприятия (больше сотни), в том числе нефтеперерабатывающие. Но речь не о них, а как раз-таки о «Башнефти», Нефтеперерабатывающий комплекс АНК «Башнефть» (входит в НК «Роснефть») включает производственные площадки в северной части Уфы – «Башнефть-УНПЗ», «Башнефть-Новойл», «Башнефть-Уфанефтехим» и «Уфаоргсинтез».
Большие масштабы порождают такую же большую ответственность, в первую очередь – контроль за экологической безопасностью производственных процессов. Он начинается за пределами предприятий, на границе их санитарно-защитной зоны, которая простирается на расстоянии от 1 до 3 километров и граничит с жилой зоной. В санитарной зоне допускается влияние завода, разрешенное надзорными органами, поэтому пробы берутся на ее границе, завод не имеет права превышать установленные показатели. Именно поэтому ее постоянно мониторят.
На этой границе на контрольных точках и забирает пробы воздуха передвижной экологический пост «Башнефти» – микроавтобус, оборудованный специальной аппаратурой. Тут и газоанализатор, и хроматограф, пробоотборники воздуха, метеорологическое оборудование, спутниковый навигатор, и вместе с этим программный комплекс, который сразу обрабатывает результаты измерений. Параллельные замеры, как отмечают специалисты, производит Роспотребнадзор при проведении проверок. Есть характерные вещества, по которым определяют влияние предприятий на окружающую среду, их и мониторят специалисты «Башнефти».
Газоаналитическое оборудование передвижного поста позволяет мониторить весь спектр веществ, в числе которых аммиак, диоксид серы, оксиды азота и углерода, сероводород, углеводородные соединения. И следят за этими показателями не для статистики, ведь рост показателей того или иного вещества или соединения – работа для заводских инженеров, которые в соответствии с полученными результатами анализов корректируют работу тех или иных производственных линий или установок. В Уфе передвижной экологический пост передвигается по графику, есть у него и определенные точки отбора проб. Проще говоря, ПЭП призван колесить вокруг промзоны и следить за тем, чтобы с предприятий «Башнефти» выбросы не превышали разрешенных нормативов.
– В Уфе точки забора находятся на улице Инициативная,5, есть точка на Бирском тракте возле котельной, точки фиксированы. Превышений на наших точках отбора не фиксировалось, - рассказала Ольга Янчук, начальник отдела охраны окружающей среды АНК «Башнефть».
Существует понятие неблагоприятные метеорологические условия, при котором происходит накопление выбросов в приземном слое, их устанавливает Башгидромет.– И последние два месяца НМУ в Уфе объявляются постоянно, сейчас в Уфе продолжается второй режим. При обычном графике забор проб производится один раз в неделю, но при НМУ он осуществляется трижды в сутки, – рассказали работники передвижного экологического поста.
Количество анализов проб на границе санитарно-защитной зоны и на прилегающих территориях в 2020 году превысило 197 тысяч (на 45% больше показателя 2019 года).
Установка производства элементарной серы. Каждый, кто путешествовал по Башкирии видел на различных производствах дымящие трубы. Здесь же на выходе из дымовых труб едва различимы колебания выбрасываемых газов, без цвета и практически без запаха - даже находясь на самой установке, носом его не уловить. Установка производства элементарной серы позволяет утилизировать сероводород, да еще и получить товарный продукт - серу. Она используется как сырье для производства удобрений и в различных отраслях промышленности.
Антон Корляков, заместитель главного инженера по газокаталитическим процессам филиала «Башнефть - Уфанефтехим» показал стандартную регулярную операцию технического процесса – отбор проб дымовых газов, для последующего определения их состава и проведения контроля качества. Выбросы должны соответствовать утвержденным нормативам. Отбор проб проводит персонал объекта вместе с представителем заводской аналитической лаборатории.
– Отбор проб происходит прямо перед входом в дымовую трубу, диоксид серы и сероводород – основные контролируемые вещества характерные на этой установки. На установке производства элементарной серы происходит очистка технологических газов от сероводорода. Контролируется и технологический процесс, и сами выбросы. Датчики установлены и на самой трубе. Выбросы сероводорода на установке отсутствуют, – поделился Антон Корляков.
Вот так помимо контроля воздуха в санитарно-защитной зоне, его осуществляют и на источнике выброса. На границе санитарной зоны происходит контроль за суммарными выбросами всех предприятий «Башнефти» на севере Уфы. Тем временем от самой установки производства серы на «Уфанефтехиме» исходит лишь водяной пар, а из трубы идёт полупрозрачная дымка. Но то, что заметно невооруженному глазу проверяется и на выходе из трубы, и на входе в город.
Все данные стекаются в операторную. Огромная установка пред глазами у инженеров видна «насквозь».
На заводе «Башнефть-Новойл» производят высококачественный бензин, в том числе стандарта Евро 5 и Евро 6. Именно на этой производственной площадке есть установка, где производится водород чистотой 99,9%.
Начальник установки по производству водорода Сергей Рудковский, рассказал о том, как здесь контролируют качество атмосферного воздуха.
Состав дымовых газов непрерывно анализируется поточными газоанализаторами, а полученные данные выводятся на панель управления, где их и контролируют операторы. Также данные поступают в общезаводскую информационную систему, где их могут увидеть работники службы охраны труда и службы экологической безопасности. Система хранит в себе данные с 2014 года, с момента пуска установки. Случаев превышения норм выбросов в этом году не было.Сергей Рудковский
– Снижение выбросов и исключение сверхнормативных выбросов это основная стратегическая задача Башнефти. С этой целью мы проводим постоянный мониторинг технологических процессов, как автоматическими системами, так и дубль-контроль лабораторными способами. Кроме того, в обязательном порядке проверяем и выполняем все мероприятия, предусмотренные программой при НМУ (неблагоприятных метеорологических условиях – прим. ред.), ведь именно в этих случаях возникают условия для накопления выбросов в приземном слое, поэтому очень важно снижать выбросы именно в этот период. Все эти мероприятия также строго контролируются надзорными органами – Росприродназдором, Роспотребнадзором и природоохранной Прокуратурой, - поясняет начальник отдела охраны окружающей среды «Башнефти» Ольга Янчук.
Необходимо отметить, что мы уже выбрасываем в два раза меньше валовой массы выбросов, чем позволяет нам закон и разрешительные документы. Более того, ежегодно происходит снижение валовых выбросов, например в 2020 году количество выбросов сократилось на 8% к уровню 2019 года. Это возможно благодаря мероприятиям по контролю, кроме того на предприятии реализуется программа по модернизации техперевооружения, которая и направлена на снижение выбросов от наших установок и оборудования.Ольга Янчук
Есть на территории завода и целых три лаборатории охраны окружающей среды. Там в рамках программы экологического мониторинга производятся исследования атмосферного воздуха на границе санитарно-защитной зоны, атмосферного воздуха в районе установок на территории завода, а также промышленных выбросов на источниках с определением видов и концентрации загрязняющих веществ.
Если говорить о масштабах работы в экологическом направлении, то стоит отметить, что только за прошедший год «Башнефть» вложила в проекты по охране окружающей среды 5,6 млрд рублей. По словам экспертов, компания находится в лидерах отрасли по реализации природоохранных проектов.