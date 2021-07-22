Убедились сами: «Башнефть» продемонстрировала высокий уровень контроля за воздухом

Газоаналитическое оборудование передвижного поста позволяет мониторить весь спектр веществ, в числе которых аммиак, диоксид серы, оксиды азота и углерода, сероводород, углеводородные соединения. И следят за этими показателями не для статистики, ведь рост показателей того или иного вещества или соединения – работа для заводских инженеров, которые в соответствии с полученными результатами анализов корректируют работу тех или иных производственных линий или установок. В Уфе передвижной экологический пост передвигается по графику, есть у него и определенные точки отбора проб. Проще говоря, ПЭП призван колесить вокруг промзоны и следить за тем, чтобы с предприятий «Башнефти» выбросы не превышали разрешенных нормативов.