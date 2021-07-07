«Башнефть» освоила в Башкирии новую технологию ремонта действующего трубопровода

На Арланской группе месторождений в Башкирии АНК «Башнефть» (входит в НК «Роснефть») успешно осуществила ремонт действующего трубопровода без остановки перекачки нефти. Такой ремонт по новой технологии стал первым в истории башкирской нефти.

Как отметили в «Башнефти», новая технология дает возможность без остановки прокачки нефти осуществлять ремонт или замену участков трубопровода. Для этого с обеих сторон отрезка трубопровода, который нуждается в ремонте либо замене, крепятся специальные перекрывающие устройства, затем между ними устанавливается байпас (резервная линия), по которому будет продолжена перекачка нефти. Опытно-промышленные испытания новой технологии состоялись на одной из установок подготовки нефти ООО «Башнефть-Добыча». Ремонт и замена участков трубопровода общей длиной 75 метров продолжались 18 часов. Новая технология ремонта действующего трубопроводного парка позволяет не прерывать перекачку нефти и, соответственно, добывающий фонд скважин может по-прежнему продолжать работу, пояснили в компании. По итогам ремонтных работ можно констатировать, что за этот период объем перекачки продукции по данному участку трубопровода превысил 14 тысяч тонн. Экономический эффект от внедрения новой технологии достиг 18,7 млн рублей. Как подчеркнули в «Башнефти», столь результативный опыт проведения ремонтных работ на действующем трубопроводе при сохранении процесса перекачки сырья теперь даст башкирским нефтяникам новые технологические возможности, это особенно важно при проведении ремонта трубопроводов с существенными объемами прокачки. Сохранение объемов прокачки в ходе ремонтных работ положительно отразится на финансово-экономических показателях деятельности предприятия. Справка Mkset ООО «Башнефть-Добыча» было создано в структуре АНК «Башнефть» в 2009 году. Предприятие ведет свою основную производственную деятельность на территории Башкирии, Татарии, а также в Оренбургской области и Ханты-Мансийском автономном округе – Югре. Арланская группа месторождений представляет собой семь месторождений нефти, которые находятся на территории Бураевского, Дюртюлинского, Илишевского, Калтасинского, Краснокамского районов Башкирии, а также в городе Нефтекамске. Арланский регион добычи нефти и газа является одним из пяти производственных регионов деятельности ООО «Башнефть-Добыча».

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