«Башнефть» взяла приз за катализаторы

Нефтяная компания победила в номинации «Крупный и еще крупнее» премии «Коммерсантъ года-2021».
Предприятия республики награждаются за особый вклад в развитие бизнеса в Башкирии. Газета «Коммерсантъ – Уфа» второй раз проводила свою премию, впервые статуэтки были вручены в 2019 году.
«Башнефть» же внесла свой вклад в развитие всей отечественной нефтепереработки. В этом году НПЗ «Роснефти» перешли на катализаторы «Башнефти», производимые в Стерлитамаке.
В 2019 году «Башнефть» приобрела контрольный пакет акций предприятия «РН-Кат». Задача была поставлена амбициозная – исключить в сжатые сроки зависимость от импортных катализаторов гидроочистки, в то время как несколько лет назад почти 100% катализаторов приобретались за границей.
В итоге был создан уникальный отечественный катализатор гидроочистки, который работает как на тяжелых, так и на легких видах сырья. После опытно-промышленных испытаний, которые получили высокую оценку специалистов уфимских нефтеперерабатывающих заводов «Башнефти», начались промышленные поставки катализаторов гидроочистки на НПЗ компании «Роснефть». В процессе эксплуатации они показали высокую эффективность. По некоторым показателям результаты оказались даже выше, чем у импортных аналогов.
Производственная мощность завода «РН-Кат» позволяет выпускать четыре тысячи тонн катализатора в год, что не только полностью закрывает потребность нефтеперерабатывающих заводов компании «Роснефть», но и делает возможным поставки на другие российские и даже зарубежные НПЗ. В 2020 году произведено 685 тонн катализатора гидроочистки, а в 2021 году объем нарастят до двух тысяч тонн.
Также в этом году «РН-Кат» на основе собственной технологии начало выпуск в промышленных объемах еще одной отечественной новинки – катализаторов гидрокрекинга для производства высококачественных моторных топлив класса Евро-5 из вакуумного газойля. На первом этапе продукт будет поставляться на Уфимский нефтеперерабатывающий комплекс, а в перспективе – на другие предприятия «Роснефти».