«Башнефть» взяла приз за катализаторы

Производственная мощность завода «РН-Кат» позволяет выпускать четыре тысячи тонн катализатора в год, что не только полностью закрывает потребность нефтеперерабатывающих заводов компании «Роснефть», но и делает возможным поставки на другие российские и даже зарубежные НПЗ. В 2020 году произведено 685 тонн катализатора гидроочистки, а в 2021 году объем нарастят до двух тысяч тонн.