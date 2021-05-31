Чем грозит России строительство канала «Стамбул»

Posted 31 мая 2021, 13:25
Published 31 мая 2021, 13:25
Modified 17 октября 2022, 20:39
Updated 17 октября 2022, 20:39
Судоходный канал «Стамбул», который намеревается построить Турция в качестве альтернативы Босфору, может привести к полному господству НАТО на Черном море.
Судоходный канал «Стамбул», который станет альтернативой проливу Босфор, начнут строить уже этим летом. Новый канал соединит Мраморное и Черное моря. Строительные работы планируют завершить к 2028 году.
По словам президента Турции, строительство канала повысит геостратегическую значимость Стамбула. Эти планы уже вызвали неоднозначную реакцию в нескольких странах, так или иначе зависящих от черноморских проливов.
Эксперты отмечают, что инициированные рядом ближневосточных стран транспортно-логистические проекты могут поставить под угрозу экономическое укрепление России на южном и юго-восточном направлениях. Беспокойство эти планы вызывают не только у России, которая последние годы активно развивает причерноморскую инфраструктуру, но и у Румынии, которой принадлежит второй по размерам черноморский порт Констанца.
Аналитик Анатолий Несмиян отмечает, что Россия становится главным потерпевшим в этой истории, поскольку «Стамбул» означает, что НАТО получает под свой контроль все Черное море.
При этом консолидированного мнения ученых по поводу влияния, которое окажет на природную среду новый канал, пока что не выработано.