Чем грозит России строительство канала «Стамбул»

Эксперты отмечают, что инициированные рядом ближневосточных стран транспортно-логистические проекты могут поставить под угрозу экономическое укрепление России на южном и юго-восточном направлениях. Беспокойство эти планы вызывают не только у России, которая последние годы активно развивает причерноморскую инфраструктуру, но и у Румынии, которой принадлежит второй по размерам черноморский порт Констанца.