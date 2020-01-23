В Стамбуле откроют представительство Башкирии
Сегодня, 17:46ОбществоАлия ФатхиеваФото: Курултай Башкирии
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Консульство Башкирии в Турции откроется в марте 2020 года.
По данным ТАСС, глава республики Радий Хабиров считает, что открытие представительства поможет оживить внешнеэкономическую деятельность Башкирии.
«Мы хотим открыть представительство в марте, и приурочить к этому большой визит делегации Башкирии в Турцию», – цитирует главу региона информагентство.
По его словам, к открытию в Турцию направится делегация, куда войдут чиновники и бизнесмены. Также на территории Уфы планируется открыть институт Почетного Консула Турецкой Республики.
Напомним, в 2019 году представительство Башкирии открылось в Словакии, Чехии, Болгарии, Австрии.
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