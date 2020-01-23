В Стамбуле откроют представительство Башкирии

По данным ТАСС, глава республики Радий Хабиров считает, что открытие представительства поможет оживить внешнеэкономическую деятельность Башкирии.

«Мы хотим открыть представительство в марте, и приурочить к этому большой визит делегации Башкирии в Турцию», – цитирует главу региона информагентство.

По его словам, к открытию в Турцию направится делегация, куда войдут чиновники и бизнесмены. Также на территории Уфы планируется открыть институт Почетного Консула Турецкой Республики.